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Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı'dan şampiyonluk sözleri: Bize yakışan buydu!

Trabzonspor'da geçmiş yıllarda futbol oynamış ve teknik direktörlük görevini de yürütmüş sembol isimlerden Hami Mandıralı, 2021 - 2022 sezonunu şampiyonluk ile tamamlayan Trabzonspor'un bu başarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Mandıralı, "Bu şampiyonluk camiamız için çok önemli. Taraftarlarımız bunun tadını çıkarsın. Şükürler olsun hiçbir yerde olay yok" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:09
Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı'dan şampiyonluk sözleri: Bize yakışan buydu!

Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, bordo-mavili ekibin şampiyonluğundan dolayı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine, futbolculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mandıralı, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinin daveti üzerine geldiği Artvin'de, bir grup taraftarca şehir girişinde çiçeklerle karşılandı.

Artvinspor Kulübü ile Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğini ziyaret eden Mandıralı, bordo-mavili taraftarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mandıralı, dernekte basın mensuplarına, Artvin'e ilk defa geldiğini ve cennet gibi yer gördüğü için çok mutlu keyifli olduğunu söyledi.

Artvin'deki Trabzonsporlularla bir arada olmayı amaçladığını dile getiren Mandıralı, "Artvin'de, Trabzonspor'a yönelik muhteşem bir bakış var. Muhteşem bir sahiplenme var. Sevgi ve takımla gurur duyma üst seviyede. Bu da beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Mandıralı, Trabzonspor'un şampiyonluğunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camiamıza bu gururu yaşatan başta Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine, Abdullah Avcı ve teknik ekibine, futbolcu grubuna, bütün emeği geçenlere Trabzonsporlular adına teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk camiamız için çok önemli. Taraftarlarımız bunun tadını çıkarsın. Şükürler olsun hiçbir yerde olay yok. Harika bir şekilde şampiyonluk kutlanıyor. Bize de yakışan buydu."

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Artvinli müzisyen Kazım Koyuncu'yu rahmetle anan Mandıralı, Koyuncu'nun birçok insana Trabzonspor sevgisi aşıladığını ifade etti.

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