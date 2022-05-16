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Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, bu başarıyı doyasıya kutluyor. Fırtına, cumartesi günü Akyazı'da muhteşem bir törenle kupayı kaldırdı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Viyana'da yaşayan ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu da sahneye çıktı. Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:29
Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Sabah'a konuşan Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Bu sözlerinin ardından kulüpten davet alan piyanist, önceki gün statta da konser verdi.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Hacialioğlu, "Çok önemli salonlarda, kalabalık topluluklara konser verdim.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Hiçbirinde, Trabzonspor taraftarının önündeki kadar heyecanlanmamıştım.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Bu bambaşka bir duyguydu. Taraflar harika, ambiyans muhteşemdi.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk oldu.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

Şimdiki hayalim gelecek yılki şampiyonlukta, taraftarımızın çok sevdiği Dar Sokakları marşını çalmak" dedi.

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

İşte kutlamalardan görüntüler...

Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu!

İşte kutlamalardan görüntüler...

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