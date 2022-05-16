Haberler Trabzonspor Kutlamada şampiyon

Kutlamada şampiyon

75 bin taraftarının önünde Altay’ı yenen Fırtına, bir kez daha dünyaya ‘şampiyonluk nasıl kutlanır’ı gösterdi. Futbolcuların maç sonrası kupa turunda coştu tavan yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kutlamada şampiyon

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, dün Altay ile Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Karadeniz devinin taraftarı yine bir rekor kırdı. 75 bin kişilik stadyumu dolduran bordo-mavililer, İstanbul yine tarihi günlerinden birini yaşattı. Antalya maçı sonrası Trabzon'daki kutlamalarla dünyayı sallayan, ardından Yenikapı Miting alanında 400 bine yakın bordomavili yürek ile destan yazan Karadeniz devi, dün de İstanbul'u bordo-mavili boyadı.

ALTAY, FIRTINA'YI ALKIŞLADI

Altay'ın maçın başında sahaya çıkan Trabzonspor'u alkışlaması da güzelliklere güzellik kattı. Maçın 19. dakikasında İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle öne geçen bordo-mavililer, 70'te Martin Rodriguez'e engel olamadı. 80'de kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme önce kaçırdı. Ancak kaleci erken öne çıktığı için tekrarını gol yaptı. Kaptan Uğurcan ve Abdülkadir'in mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur attı.

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