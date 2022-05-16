Kupa ile uyudular

Bordo-mavililer şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Akyazı'da şampiyonluk kupasını kaldıran ve ardından Altay maçı için İstanbul'a giden kafilede takım kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Ardından bu akıma Berat ve Dorukhan katıldı.
Bordo-mavililer şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Akyazı'da şampiyonluk kupasını kaldıran ve ardından Altay maçı için İstanbul'a giden kafilede takım kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Ardından bu akıma Berat ve Dorukhan katıldı.