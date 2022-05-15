Trabzonspor'a ABD bile hayran!

New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'a geniş yer ayırdı. Haberde "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi" denildi. Futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının "1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten" kaynaklandığı aktarılan haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı" ifadeleri kullanıldı.



BERLIN, MÜNIH VE LONDRA

Haberde, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatılırken, "Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için gece geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı" ifadesine yer verildi. Ayrıca, sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de yapıldığı kaydedildi.