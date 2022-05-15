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TRABZONSPOR HABERLERİ - Eşi benzeri yok

Tarihi günde tekneyle Karadeniz’e açılan bordo-mavililere, yüzlerce gemi eşlik etti. Üstü açık otobüsle taraftarı selamlayan oyuncular stada güçlükle ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Eşi benzeri yok

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını görkemli bir törenle aldı... Tarihi gün bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan tekneyle Karadeniz'e açılmasıyla start aldı. Limanda bekleyen yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşlik ettiği 'Şampiyonlar filosu' taraftarları denizden selamladı. Müthiş görüntüler oluştu. Medical Park Stadı'na hareket eden 'Şampiyonlar filosu' Ayasofya Sahili'nden Faroz Limanı'na geçti.

AVCI KASKETİYLE SELAMLADI

Kasketini takan teknik direktör Abdullah Avcı deniz yolculuğu boyunca taraftarları selamladı. Ellerindeki meşaleleri yakan bordo-mavili futbolcular taraftarlarla karşılıklı tezahüratta bulundu... Faroz Limanı'na ulaşan 'Şampiyonlarn filosu'nu burada bekleyen onbinler coşkuyla karşıladı. Tekne son olarak Trabzon Limanı'na geldi. Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Nuri Albayrak ve Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, burada teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDE

Taraftarların sevgi gösterileriyle karşıladığı bordo- mavili kafile, üstü açık otobüs ile Medical Park Şenol Güneş Stadı'na hareket etti. Konvoy eşliğinde stada ulaşan kafileye, yol boyunca ve stat çevresindeki taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Sonrasında kupa törenine geçildi. Önce oyuncular kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde tek tek alkışlarla sahaya çıktı. Ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Ahmet Ağaoğlu sahneye geldi. Şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan'ın ellerinde havaya yükseldi. Hep birlikte tur atıldı.

ÖMÜR VE SIOPIS'TEN KOLBASTI ŞOV

Abdülkadir Ömür ile Manolis Siopis, kolbastı ekibiyle birlikte sahneye çıkarak kolbastı oynadı. Siopis 40 yıllık Trabzonlu gibi kolbastı oynarken, ikili tribünlerden büyük alkış aldı.

UĞURCAN TÜM STADA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kaptan Uğurcan Çakır, kupa töreni öncesi mikrofonu başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan alarak stadyuma üçlü çektirdi. Ağaoğlu, teknik direktör Avcı ve oyuncular, taraftarlarla birlikte "Şampiyon Trabzon" tezahüratı yaptı.

EN BÜYÜK ALKIŞ AVCI'YA

Taraftardan en büyük alkışı teknik direktör Abdullah Avcı aldı. Avcı'nın isminin anons edilmesi sırasında statta büyük coşku yaşandı. Sahneye çıktığı "Teşekkür ederim" şarkısına eşlik eden Avcı'nın duygulandığı gözlendi.

DEMET AKALIN COŞTURDU

Kutlamaların sonunda sahne alan Demet Akalın şarkılarıyla taraftarları coşturdu. Uğurcan da Akalın'la sahnede oynadı. Ayrıca gün boyunca birçok sanatçı statta konser verdi.

LAZER VE IŞIK GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Şenol Güneş Stadı'ndaki ışık, lazer ve finaldeki havai fişek gösterileri yine herkesi büyüledi. Oyuncular sahneye çıkmadan önce tüm taraftarlar telefonlarının ışıklarını yaktı. Tribünlerde muhteşem görüntüler oluştu.

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