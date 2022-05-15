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Trabzonspor - Altay maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 81. dakikasında hakem Visca'ya yapılan müdahele sonrası penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:58
Trabzonspor - Altay maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 81. dakikasında hakem Visca'ya yapılan müdahele sonrası penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI TEKRARLANDI!

Penaltı atışında topun başına gelen Nwakaeme, kaleciyi geçemedi ancak pozisyonda kalecinin ayaklarının çizgide olmaması nedeniyle penaltı tekrarlandı.

Tekrarlanan penaltı atışında topun başına geçen Nwakaeme, 84. dakikada bordo-mavilileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İŞTE VISCA'NIN PENALTI POZİSYONU

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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