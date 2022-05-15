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Trabzonspor Altay maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor Altya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraftarların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:54
Trabzonspor Altay maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız.

Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk.

Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum"

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