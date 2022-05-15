Trabzonspor Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
ALTAY - Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.