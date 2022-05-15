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Trabzonspor Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kozlarını paylaştığı müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Şampiyon Trabzonspor, Altay maçından 3 puanla ayrılarak ligin son haftasına mutlu girmek istiyor. Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay ise, Fırtına karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Trabzonspor - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:56
Trabzonspor Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
ALTAY - Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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