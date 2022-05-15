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Trabzonspor - Altay: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan bordo-mavili ekip, küme düşen Altay' 2-1 mağulp etti. Karadeniz ekibi İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve Nwakaeme'nin penaltıdan attığı golle galibiyete uzanırken Altay'ın tek golü ikinci yarıda Rodriguez'den geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:53 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:56
Trabzonspor - Altay: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Altay ile karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabaka 2-1'lik Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi ve bordo-mavili ekip 3 puanı aldı.

Bordo mavili ekibin golü 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine atması sonucu gelirken, Altay ise 70. dakikada Rodriguez ile eşitliği yakaladı. Trabzonspor 84. dakikada Nwakaeme'nin penaltıdan kaydettiği gol ile galibiyeti aldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde son haftaya 81 puanla girdi.

Altay'ın puanı ise 34oldu.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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