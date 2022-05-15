Trabzonspor - Altay: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Altay ile karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabaka 2-1'lik Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi ve bordo-mavili ekip 3 puanı aldı.

Bordo mavili ekibin golü 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine atması sonucu gelirken, Altay ise 70. dakikada Rodriguez ile eşitliği yakaladı. Trabzonspor 84. dakikada Nwakaeme'nin penaltıdan kaydettiği gol ile galibiyeti aldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde son haftaya 81 puanla girdi.

Altay'ın puanı ise 34oldu.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.