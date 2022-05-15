Haberler Trabzonspor Bordo-mavi destan

Bordo-mavi destan

Haftalardır kutlamaları ile dünyayı sallayan Trabzonspor, dün muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasını aldı. Önce yüzlerce tekne eşliğinde denize açılan, ardından üstü açık otobüsle şehir turu atan bordo-mavililere yüzbinlerce taraftarı eşlik etti, ortaya tablo güzelliğinde görüntüler çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Bordo-mavi destan

Haftalardır kutlamaları ile dünyayı sallayan Trabzonspor, dün muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasını aldı. Önce yüzlerce tekne eşliğinde denize açılan, ardından üstü açık otobüsle şehir turu atan bordo-mavililere yüzbinlerce taraftarı eşlik etti, ortaya tablo güzelliğinde görüntüler çıktı.

FIFA bu coşkuya kayıtsız kalmadı ve "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır. Trabzonspor ve taraftarı" paylaşımı yaptı. Saat 22.00'de kupa futbolcuların ellerinde havaya kalkarken, ışık ve lazer gösteri ile gece gündüze döndü, eşine az rastlanır büyük bir coşku yaşandı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe yeni golcüsünü İtalya'da buldu! Jorge Jesus istedi, harekete geçiliyor...
Babası bildiği kişi gerçek babasının katili çıktı! 48 yıl sonra öğrendiği gerçekle şoka girdi
Transfer sürprizi! Callejon Süper Lig devine
G.Saray'a İsviçre'den sürpriz hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Altay maçı ne zaman?
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o anlar
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? 07:45
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 07:41
Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman? Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman? 07:37
Trabzonspor - Altay maçı ne zaman? Trabzonspor - Altay maçı ne zaman? 07:32
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? 07:27
Eşi benzeri yok Eşi benzeri yok 06:29
Daha Eski
Roma evinde puan bıraktı! Roma evinde puan bıraktı! 01:41
Bordo-mavi destan Bordo-mavi destan 01:35
Lille 3 puanı 3 golle aldı! Lille 3 puanı 3 golle aldı! 01:32
PSG Montpellier'yi 4 golle geçti PSG Montpellier'yi 4 golle geçti 01:32
Cengiz'li Marsilya deplasmanda mağlup! Cengiz'li Marsilya deplasmanda mağlup! 01:32
Monaco Brest'i eli boş gönderdi! Monaco Brest'i eli boş gönderdi! 01:31