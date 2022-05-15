Bordo-mavi destan

Haftalardır kutlamaları ile dünyayı sallayan Trabzonspor, dün muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasını aldı. Önce yüzlerce tekne eşliğinde denize açılan, ardından üstü açık otobüsle şehir turu atan bordo-mavililere yüzbinlerce taraftarı eşlik etti, ortaya tablo güzelliğinde görüntüler çıktı.



FIFA bu coşkuya kayıtsız kalmadı ve "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır. Trabzonspor ve taraftarı" paylaşımı yaptı. Saat 22.00'de kupa futbolcuların ellerinde havaya kalkarken, ışık ve lazer gösteri ile gece gündüze döndü, eşine az rastlanır büyük bir coşku yaşandı.