Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır: Avrupa için hazırım

Uğurcan Çakır: Avrupa için hazırım

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk ve geleceğiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, "Şampiyonluk altyapıdan beri hayalimdi. A Takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim" dedi. Başarıda herkesin çok büyük emeğinin olduğunu belirten Çakır, "Abdullah Hoca direk 'Trabzonspor bu sene şampiyon olacak' dedi. Bütün takımı inandırdı. Geçen sezondan da özgüvenimiz yüksekti. Harika bir şekilde çok mücadele ettik ve çok çalıştık" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Uğurcan Çakır: Avrupa için hazırım

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk ve geleceğiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, "Şampiyonluk altyapıdan beri hayalimdi. A Takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim" dedi. Başarıda herkesin çok büyük emeğinin olduğunu belirten Çakır, "Abdullah Hoca direk 'Trabzonspor bu sene şampiyon olacak' dedi. Bütün takımı inandırdı. Geçen sezondan da özgüvenimiz yüksekti. Harika bir şekilde çok mücadele ettik ve çok çalıştık" şeklinde konuştu.

DAHA BÜYÜK BİR TAKIM OLMALI
Kariyerindeki kırılma anını, "Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim" sözleriyle anlatan Uğurcan, Avrupa'ya transferi için de zamanın geldiği mesajını verdi: "Trabzonspor'da çok fazla fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Şampiyon da olduk. Hedeflerim arasında Avrupa var. Bana ve kulübe mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. Trabzonspor'da 3 kupam var. Gidersem bana kızmayacaklardır. Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Sadece gitmek için değil daha büyük takımlara gitmek istiyorum."

ŞİDDETE ASLA YÖNLENDİRMEM
"Kayserispor maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Kardeş kulüp olarak ısınmadan itibaren ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Çok çirkin görüntülerdi. Ona çok üzülmüştüm."

"ABDULLAH HOCA 10 SENE KALSIN"
"Abdullah Hoca, Başakşehir'de yaptıkları ve Beşiktaş döneminden saygı duyduğum bir isimdi. Çok karakterli, iletişimi harika olan bir hoca. Burada 10 sene kalsa mutlu olurum. Çok iyi bir ekibi var. Çok çalışkan bir teknik direktör."

EURO 2020 İÇİN VİCDANIM RAHAT
"EURO 2020 ülkemiz adına çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. Vcdanım rahattı çünkü elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim."

TRABZON'UN KALECİ SIKINTISI OLMAZ
Erce benden büyük, çok destek oldu. Rekabet olsa da birbirimize karşı güzel hissettik. Çok iyi kaleci. Arda da çok yetenekli. Çok iyi bir keleci jenerasyonumuz var. Bana güvendiler, arkamda durdular. Trabzonspor'un kaleciden yana sıkıntısı olacağını düşünmüyorum."

"KURTARACAĞIMI HİSSETMİŞTİM"
"Antalyaspor maçında penaltı oldu, kurtaracağıma emindim. Biraz şanstı ama bu iş bugün bitecek dedim... Maç bitmeden seyirciler girdi, ben çıkarmaya çalışıyordum. Maç bitince soyunma odasına kotum. Koridorda ağladım. 1 saat ağlamışımdır."

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