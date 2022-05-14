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Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden gemiyle açılan bordo-mavili kafile Trabzon Limanı'ndan üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atarak Medical Park Stadyumu'na ulaştı. Karadeniz Fırtınası'nın iki yıldızı Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz stattaki kutlamalara damga vurdu. Düet yapan yıldız futbolcular şarkı performanslarıyla sahneyi salladı. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:35
Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşliğinde 'Şampiyonlar filosu' taraftarları denizden selamlayarak kutlamalara başladı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Fraport TAV Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte başlayan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Yenikapı'da yüzbinlerce taraftarıyla kutlama yapan bordo mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenecek kupa töreninde kutlamaları coşkulu şekilde sürdürüyor.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Kupa töreni öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden gemiyle açılan bordo mavili kafileyi tesislerin yakınında yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinden oluşan filo karşıladı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Ayasofya Sahili ve Faroz Limanı boyunca seyreden 'Şampiyonlar Filosu'nu' sahilde bekleyen yüzlerce taraftar meşaleler ve marşlarla karşıladı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Faroz Limanı'na girerek taraftarları selamlayan bordo mavili takım, ardından Trabzon Limanı'na geçerek şampiyonluk turu yapacağı üstü açık otobüse bindi.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Limanda taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, üstü açık otobüse binerek şampiyonluk turu attı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Trabzonspor kafilesi, bordo mavi bayraklarla donatılan konvoy eşliğinde Medidal Park Stadyumu'na ulaştı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Konvoy eşliğinde Medical Park Stadı'na ulaşan kafileye, yol boyunca ve stat çevresindeki taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Bordo-mavili kafileyi taşıyan otobüs, özellikle stat yakınında ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

UĞURCAN VE DORUKHAN ŞARKI SÖYLEDİ!
Karadeniz Fırtınası'nda yıldız futbolcular Uğurcan Çakır ve Dorukhan birlikte şarkı söyledi.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Düet yapan 2 oyuncunun şarkı performansı sahneyi salladı.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Tribünler Uğurcan ve Dorukhan'a tempo tutarak eşlik etti.

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz saha içinde olduğu kadar sahnede de gösterdikleri performanla büyük beğeni topladı.

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