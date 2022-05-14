Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan'dan şarkı performansı! Sahneyi salladılar

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.
Yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşliğinde 'Şampiyonlar filosu' taraftarları denizden selamlayarak kutlamalara başladı.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte başlayan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Yenikapı'da yüzbinlerce taraftarıyla kutlama yapan bordo mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenecek kupa töreninde kutlamaları coşkulu şekilde sürdürüyor.
Kupa töreni öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden gemiyle açılan bordo mavili kafileyi tesislerin yakınında yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinden oluşan filo karşıladı.
Ayasofya Sahili ve Faroz Limanı boyunca seyreden 'Şampiyonlar Filosu'nu' sahilde bekleyen yüzlerce taraftar meşaleler ve marşlarla karşıladı.
Faroz Limanı'na girerek taraftarları selamlayan bordo mavili takım, ardından Trabzon Limanı'na geçerek şampiyonluk turu yapacağı üstü açık otobüse bindi.
Limanda taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, üstü açık otobüse binerek şampiyonluk turu attı.
Trabzonspor kafilesi, bordo mavi bayraklarla donatılan konvoy eşliğinde Medidal Park Stadyumu'na ulaştı.
Konvoy eşliğinde Medical Park Stadı'na ulaşan kafileye, yol boyunca ve stat çevresindeki taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Bordo-mavili kafileyi taşıyan otobüs, özellikle stat yakınında ilerlemekte büyük güçlük çekti.
UĞURCAN VE DORUKHAN ŞARKI SÖYLEDİ!
Karadeniz Fırtınası'nda yıldız futbolcular Uğurcan Çakır ve Dorukhan birlikte şarkı söyledi.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır
Düet yapan 2 oyuncunun şarkı performansı sahneyi salladı.
Tribünler Uğurcan ve Dorukhan'a tempo tutarak eşlik etti.
Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz saha içinde olduğu kadar sahnede de gösterdikleri performanla büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada birçok taraftar, 'Bu ikiliye klip çekilmeli' yorumlarında bulundu.