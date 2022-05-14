Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Karadeniz'i bordo-maviye boyadı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Karadeniz'i bordo-maviye boyadı.
Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı.
Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.
Yunan oyuncular Bakasetas ve Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyandı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı.
Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo-mavi bayraklarıyla eşlik etti.
Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.
Trabzonspor'u taşıyan tekne Faroz Limanı'nda taraftarları selamladıktan sonra Trabzon Limanı'na dönerek buradan üstü açık otobüs ile kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadı'na geçti.
Bordo-mavili takımın şampiyon futbolcuları teknede röportaj verdi. BeIN Sports'a konuşan oyuncular atmosferden çok etkilendiklerini dile getirdi.
İşte o sözler...
Uğurcan Çakır: Böyle bir şey var mı ? Kimse böyle bir şey kutlayamaz.
Berat Özdemir: Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz.
Dorukhan Toköz: Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz.
Abdülkadir Ömür: Yıllardır bu anı bekliyoruz! Sabaha kadar eğlenmek istiyoruz.
Yusuf Erdoğan: İyi ki Trabzonsporluyuz. Çok müthiş bir duygu. Sanki savaşa gidiyoruz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir atmosfer var. Trabzonspor taraftarı en iyisini hak ediyor. En büyük biziz. Şampiyon biziz.
Bakasetas: Çok eğleniyorum, ortam mükemmel. İnanılmaz bir atmosfer var.
Edgar IE: İnanılmaz bir görüntü var, inanılmaz mutluyum. Ben sakatlandım ama arkadaşlarım bu büyük işi devam ettirmeye çalıştı. Taraftarlarımızı mutlu etmek harika bir duygu.
Gervinho: Herkesle birlikte olduğum için çok mutluyum. En önemlisi şampiyon olmamızdı. Kendi adıma ve tüm takım adına çok mutluyum.
İsmail Köybaşı: Real Madrid şampiyon olsa bence bunu yaşayamaz. Harika bir atmosfer. Herkesin gözleri pırıl pırıl. Bunu parayla satın alamazsınız. Biz çok güzel bir aileyiz.
Ahmetcan Kaplan: Trabzonspor'un altyapısında yetiştim, bu hisler benim için çok özel. Galatasaray maçı kırılma anıydı, geriden gelip kazandık. Deplasmandaki Fenerbahçe maçında 3 puanı kaçırdığımız için üzgündük ama 1 puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisi yaptı.
Edin Visca: Çok güzel bir gün. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bu şehir ve bu camia bunu hak ediyor. Böyle bir kutlama Türkiye ve Avrupa'da uzun zamandır görmedim. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız.
Bu şampiyonluğu Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyoruz.
Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir.