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Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan tekneyle ayrıldı. Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk tişörtleriyle kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadyumu'na geçti. Teknede röportaj veren bordo-mavili oyuncular, atmosferden çok etkilendiklerini dile getirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:32
Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Karadeniz'i bordo-maviye boyadı.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Yunan oyuncular Bakasetas ve Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyandı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo-mavi bayraklarıyla eşlik etti.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Trabzonspor'u taşıyan tekne Faroz Limanı'nda taraftarları selamladıktan sonra Trabzon Limanı'na dönerek buradan üstü açık otobüs ile kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadı'na geçti.


Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Bordo-mavili takımın şampiyon futbolcuları teknede röportaj verdi. BeIN Sports'a konuşan oyuncular atmosferden çok etkilendiklerini dile getirdi.

İşte o sözler...

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Uğurcan Çakır: Böyle bir şey var mı ? Kimse böyle bir şey kutlayamaz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Berat Özdemir: Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Dorukhan Toköz: Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Abdülkadir Ömür: Yıllardır bu anı bekliyoruz! Sabaha kadar eğlenmek istiyoruz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Yusuf Erdoğan: İyi ki Trabzonsporluyuz. Çok müthiş bir duygu. Sanki savaşa gidiyoruz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir atmosfer var. Trabzonspor taraftarı en iyisini hak ediyor. En büyük biziz. Şampiyon biziz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Bakasetas: Çok eğleniyorum, ortam mükemmel. İnanılmaz bir atmosfer var.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Edgar IE: İnanılmaz bir görüntü var, inanılmaz mutluyum. Ben sakatlandım ama arkadaşlarım bu büyük işi devam ettirmeye çalıştı. Taraftarlarımızı mutlu etmek harika bir duygu.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Gervinho: Herkesle birlikte olduğum için çok mutluyum. En önemlisi şampiyon olmamızdı. Kendi adıma ve tüm takım adına çok mutluyum.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

İsmail Köybaşı: Real Madrid şampiyon olsa bence bunu yaşayamaz. Harika bir atmosfer. Herkesin gözleri pırıl pırıl. Bunu parayla satın alamazsınız. Biz çok güzel bir aileyiz.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Ahmetcan Kaplan: Trabzonspor'un altyapısında yetiştim, bu hisler benim için çok özel. Galatasaray maçı kırılma anıydı, geriden gelip kazandık. Deplasmandaki Fenerbahçe maçında 3 puanı kaçırdığımız için üzgündük ama 1 puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisi yaptı.

Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Edin Visca: Çok güzel bir gün. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bu şehir ve bu camia bunu hak ediyor. Böyle bir kutlama Türkiye ve Avrupa'da uzun zamandır görmedim. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız.

Bu şampiyonluğu Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyoruz.

Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir.

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