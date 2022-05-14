Trabzonspor'da şampiyon futbolcular konuştu: Kimse böyle bir şey kutlayamaz

Ahmetcan Kaplan: Trabzonspor 'un altyapısında yetiştim, bu hisler benim için çok özel. Galatasaray maçı kırılma anıydı, geriden gelip kazandık. Deplasmandaki Fenerbahçe maçında 3 puanı kaçırdığımız için üzgündük ama 1 puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisi yaptı.

Edin Visca: Çok güzel bir gün. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bu şehir ve bu camia bunu hak ediyor. Böyle bir kutlama Türkiye ve Avrupa'da uzun zamandır görmedim. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız.

Bu şampiyonluğu Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyoruz.

Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir.