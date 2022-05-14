TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'da bu sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Marek Hamsik yayıncı kuruluşa konuştu.
Trabzonspor'da bu sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Marek Hamsik yayıncı kuruluşa konuştu.
"Şampiyon olmak inanılmaz bir his" diyen Slovak yıldız, sözlerine şöyle devam etti:
Takıma geldiğim ilk gün burada büyük bir aile olduğunu gördüm.
Birkaç galibiyet alınca şampiyon olabileceğimizi hissettim.
Dönüm noktası 2-1 kazandığımız Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik işler farklı olabilirdi.
Deplasmandaki Galatasaray maçı da çok kritikti.
Sakatlığım konusunda çok üzgünüm.
Bir süre takımıma yardımcı olamadım ancak onlar yine de kazanmayı bildi.
1 yıl daha sözleşmem var ve kalıp 1 yıl daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum.
Ondan sonrası için şu an bir planım yok. Kutlamalarda taraftara bir sürprizim var.
61 DÖVMESİ YAPTIRACAK
Söz verdiği "61" dövmesini Slovakya'ya gider gitmez yaptıracağını söyleyen Hamsik, ikonik saçlarının ise futbolu bırakana kadar kalacağını belirtti.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Jupie altyapısında başladı.
2004'te Brescia'ya transfer olan Hamsik, 2007'de Napoli'nin yolunu tuttu.
Yıldız futbolcu sezon başında ise Trabzonspor'a gelmişti.
Bordo-mavili formayla 31 karşılaşmada görev alan Slovak yıldız, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.