Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, merak edilen sözleşme konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:48
TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'da bu sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Marek Hamsik yayıncı kuruluşa konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

"Şampiyon olmak inanılmaz bir his" diyen Slovak yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Takıma geldiğim ilk gün burada büyük bir aile olduğunu gördüm.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Birkaç galibiyet alınca şampiyon olabileceğimizi hissettim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Dönüm noktası 2-1 kazandığımız Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik işler farklı olabilirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Deplasmandaki Galatasaray maçı da çok kritikti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Sakatlığım konusunda çok üzgünüm.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Bir süre takımıma yardımcı olamadım ancak onlar yine de kazanmayı bildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

1 yıl daha sözleşmem var ve kalıp 1 yıl daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Ondan sonrası için şu an bir planım yok. Kutlamalarda taraftara bir sürprizim var.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

61 DÖVMESİ YAPTIRACAK

Söz verdiği "61" dövmesini Slovakya'ya gider gitmez yaptıracağını söyleyen Hamsik, ikonik saçlarının ise futbolu bırakana kadar kalacağını belirtti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Jupie altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

2004'te Brescia'ya transfer olan Hamsik, 2007'de Napoli'nin yolunu tuttu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Yıldız futbolcu sezon başında ise Trabzonspor'a gelmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Bordo-mavili formayla 31 karşılaşmada görev alan Slovak yıldız, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

DİĞER
Azeri kızı Günel estetikle bambaşka biri olmuştu! Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle kızını solladı! 'Abla kardeş gibisiniz’
Denizli'de dehşet! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Mohamed'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Vuslat zamanı! Şampiyon kupasına kavuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vuslat zamanı! Şampiyon kupasına kavuşuyor
Nwakaeme'ye en yüksek maaş önerildi
14 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak?
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merak edilen sözleşme sorusunu yanıtladı! Merak edilen sözleşme sorusunu yanıtladı! 09:48
Bandırmaspor – Bursaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor – Bursaspor maçı ne zaman? 09:31
Menemenspor- Gençlerbirliği maçı ne zaman? Menemenspor- Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:28
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 09:24
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 09:20
Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 09:14
Daha Eski
Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 09:06
Altınordu - Balıkesirspor maçı ne zaman? Altınordu - Balıkesirspor maçı ne zaman? 09:01
Ümraniyespor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Ümraniyespor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 08:58
Ankaragücü – Boluspor maçı ne zaman? Ankaragücü – Boluspor maçı ne zaman? 08:53
Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... Ozan Tufan için karar zamanı! Jorge Jesus... 00:57
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı 00:57