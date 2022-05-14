TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!

Şampiyonluğun mimarlarından Marek Hamsik yayıncı kuruluşa konuştu. "Şampiyon olmak inanılmaz bir his" diyen Slovak yıldız, "Takıma geldiğim ilk gün burada büyük bir aile olduğunu gördüm. Birkaç galibiyet alınca şampiyon olabileceğimizi hissettim" ifadelerini kullandı. "Dönüm noktası 2-1 kazandığımız Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik işler farklı olabilirdi. Deplasmandaki Galatasaray maçı da çok kritikti" diyen Hamsik, "Sakatlığım konusunda çok üzgünüm. Bir süre takımıma yardımcı olamadım ancak onlar yine de kazanmayı bildi. 1 yıl daha sözleşmem var ve kalıp 1 yıl daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Ondan sonrası için şu an bir planım yok. Kutlamalarda taraftara bir sürprizim var" değerlendirmesinde bulundu.



61 DÖVMESİ YAPTIRACAK

Söz verdiği "61" dövmesini Slovakya'ya gider gitmez yaptıracağını söyleyen Hamsik, ikonik saçlarının ise futbolu bırakana kadar kalacağını belirtti.