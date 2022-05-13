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Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kupasına yarın düzenlenecek törenle kavuşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:20
Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak. Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na varacak. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik edecek. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek. Medical Park Stadyumu'nun kapıları ise taraftarlara 16.00'da açılacak. Kupa etkinlikleri ise 18.00'de başlayacak, konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak. Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.

TRABZONSPOR- ALTAY MAÇI BİLETLERİNDE İNDİRİME GİTTİ

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak maçın biletlerinde indirime gitti. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim" şeklinde açıklamada bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu. Bordo-mavili taraftarlar 100 TL ile 750 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü yapılan indirimin ardından tüketti.

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