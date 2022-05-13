TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ömür, "Alkışlar içinde sahaya çıkmak çok gurur verici bir şeydi. Jestleri için çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir sezon yaşayacağımızı sezon başından itibaren biliyorduk.

Sezon başından hocamız bize söylemişti şampiyon olacağız diye. Sadece takıma arkadaşı olmadık aile olduk. Ne kadar birbirimize bağlı olursak performansımızı yukarı çıkaracağımızı biliyorduk. Birimiz düştüğünde diğeri elinden tutup kaldırdı. Ben de düşenlerden oldum. Herkes bana destek oldu. Tarihe adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. Bu topraklardan çıkıp adımızı tarihe yazdırdığımız için çok gururlayız.