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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Ömür için 2 Fransız ekibi harekete geçti. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiren ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için Nice ve Marsilya devrede. Fransız basınında yer alan haberde, Abdülkadir için yapılan teklif yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 07:14
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Trabzonspor'da bu sezon en başarılı isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür için tranfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE

Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

12 MİLYON €'LUK TEKLİF

Nice'in yanı sıra Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın daha ısrarcı olduğu ve genç oyuncu için 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Haberde ayrıca Abdülkadir'in oyun tarzının eski bir Marsilyalı olan Valbuena'ya benzediği kaydedildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

KARİYER REKORU KIRDI

Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da en golcü dönemini yaşadığı bir sezon geçiriyor

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü sezonunu yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Abdülkadir Ömür, bu sezon 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

ABDÜLKADİR'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ömür, "Alkışlar içinde sahaya çıkmak çok gurur verici bir şeydi. Jestleri için çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir sezon yaşayacağımızı sezon başından itibaren biliyorduk.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Sezon başından hocamız bize söylemişti şampiyon olacağız diye. Sadece takıma arkadaşı olmadık aile olduk. Ne kadar birbirimize bağlı olursak performansımızı yukarı çıkaracağımızı biliyorduk. Birimiz düştüğünde diğeri elinden tutup kaldırdı. Ben de düşenlerden oldum. Herkes bana destek oldu. Tarihe adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. Bu topraklardan çıkıp adımızı tarihe yazdırdığımız için çok gururlayız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

2010-11'de futbolcu abilerimizin önündeydik buralara kadar geldik. Umarım bu şampiyonluk gelecek şampiyonlukların da habercisidir. Umarım üst üste şampiyonluklar gelebilir." ifadelerini kullandı.

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