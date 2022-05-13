Sıra Avrupa’da başarıya geldi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Avcı, şampiyonluk sürecinde yaşananlar, bugüne kadar neler yaptıkları ve gelecekle ilgili planlarını anlattı: "Müzeyi gezerken geldiğimde 'bu tarihte olmak istiyorum' demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı'yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu."

DOĞRU ANALİZ+TRANSFER

"Trabzonspor ile anlaşırken taktik ve teknik analiz yaptım. Takımın güçlü ve güçsüz yanlarını başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetime sundum. Sonrasında transferler gerçekleşti. Savunmayı güçlendirmek için önemli çalışmalar yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi. Adım adım yukarı çıkan bir Trabzonspor oluştu... Bu ligi tanıyan ve başarı için nelere ihtiyaç olduğunu bilen biriyim. Takımların ve kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala tüm programlarımızı yapmıştık.

ORGANİZASYON FARKI

"Oyuna iyi başlamak, ligin büyük bölümünde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor'un bugün çok mekanizmalarında değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek'i 2,5 ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu..." Abdullah Avcı, bundan sonrası için de başarıyı sürdürülebilir kılmak ve uluslararası boyuta taşımak adına çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

NOKTA DOKUNUŞLAR OLACAK

"Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası uluslararası başarı için daha büyük organizasyona ihtiyaç var. Kadroya doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getirip daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız. Hepsinin hazırlıkları yapıldı..." Avcı son haftalarda düşüş yaşadıklarına katılmadığını da belirterek, "Hiçbir takım sürekli kazanamaz" dedi.

Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışındaki gençleri nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimle üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde neticesi ortaya çıkacaktır.

SAHANIN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIM

Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım, çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu, demeçlerini bu şekilde vermeye devam eden, bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim. Aksi futbola zarar veriyor. Oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Çocuklara topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz."

BERAT'IN YANI BOŞ KALIYOR!

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok yoruldular, çok destek verdiler. Güzel hikayeler var... Eşim ve çocuklarım gelmişti, Roma maçı öncesi Çal mağarasına gittik. Birisi yandan yandan baktı "Sen misin?" dedi. Benim, dedim. Resim çektirdi. Hocam bir şey soracağım, 'Berat'ın yanı boş kalmıyor mu?' dedi. Hoca biz biraz böyleyiz, dedi. Ben de merak etme üzerine çalışıyorum, dedim.Gençler için pilot takım.

NWAKAEME'NİN KALMASINI İSTEDİM

Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Onu çok seviyorum, o da beni. Evde toplantı yaptık. Mukavelesi bitiyordu, ben devam etmesinden yana olduğumu, o da devam etmek istediğini söyledi. Buraya çok önemli hizmetleri var, insani olarak da iyi biri. Süreç yönetim ile onun arasında devam ediyor.

HUGO VE DJANİNY TEŞEKKÜR ETT

Bazen sorunlar olabiliyor, başka ülkeye gitmek isteyen, çocuğunun eğitimi ile ilgili sorun yaşayan... Sene başında 6 ay çalıştığım iki oyuncu 'Ben gitmek istiyorum' dedi. Karşısında durdum. Biri Hugo, biri Djaniny. Sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Sezon sonu şampiyon olduk, ikisi de teşekkür etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇOK GÜZE

Mourinho "bu takım buranın takımı değil' demişti. Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Orası çok farklı bir yer. Mevcudun daha iyisini yapmamız lazım. Play-off takımlarına bakıyorum, rakipler üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım hem Trabzonspor hem ülke ekonomisi adına orada yer alırız.

TRANSFERDE ÖNCELİK BEK VE STOPER

Transfer için çalışıyoruz. Sağ stoperde sakatlık oldu, Ahmetcan'ı kullandık. Sol bekte sorun oldu, Abdülkadir Ömür'ü bile orada kullandık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre birine bakacağız. Bu mevkiler öncelikli olacak.

KASKET NASIL BAŞLADI?

Benim çocukluğum İstiklal Caddesi'nde yürüyerek geçti. O zaman da kasket kullanıyordum. Buraya gelip tesiste gezerken şampiyonluk resimlerinde Ahmet Suat Özyazıcı'nın giyimini gördüm. 15 gün sonra Süper Kupa finali vardı. Sipariş verdim ve kupayı alırsak giyeceğim, dedim. Öyle başladı.