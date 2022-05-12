TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Benim bu kulüpten ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" diye konuşmuştu.

Daha önce yapılan görüşmelerde imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 3.2 milyon euro talep eden oyuncunun bordo-mavililerin teklif ettiği 2.5 milyon euro'ya 'Evet' dediği belirtiliyor.