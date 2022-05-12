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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyır. Bordo-mavili yönetim, Kayseri karşılaşması sonrası “Trabzonspor beni kovmazsa gitmem” diyen 33 yaşındaki sol kanada imza attıracak. Nijeryalı yıldızın menajeri “Biz hazırız” dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Antony Nwakaeme ile uzun zamandır sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

İsmi Fenerbahçe ile de anılmamaya başlayan Nijeryalı sol kanat, Kayserispor kupa maçı sonrası sessizliğini bozarak, "Hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Burayı çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Benim bu kulüpten ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" diye konuşmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

2.5 MİLYON EURO'YA TAMAM

Nijeryalı süper yıldızın takımda kalma istediğini dile getirdiği bu açıklamaları sonrası bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tecrübeli oyuncu ve menajerini kulübe çağırarak imzaları attırması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Daha önce yapılan görüşmelerde imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 3.2 milyon euro talep eden oyuncunun bordo-mavililerin teklif ettiği 2.5 milyon euro'ya 'Evet' dediği belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Yönetimin bu transferi çok kısa bir süre içerisinde bitirmesi ve açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Nwakaeme'nin menajeri Türker: Maaş ve yıl konusunda zaten anlaşmıştık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Oyuncum peşinatı nakit istiyordu ama artık taksitli ödemeyi de kabul etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

İMZA İÇİN ARTIK HAZIRIZ

Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker büyük müjdeyi verdi. Türker, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme peşin para istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Yönetim istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

YİNE KAYSERİSPOR'A ATTI

Nwakaeme, bu sezon ikinci penaltı golünü de Kayserispor'a attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 36'ncı hafta itibariyle 11 gol ve 10 asisti bulunan Nijeryalı oyuncu, ilk penaltısını da ligin 27'nci haftasında Kayserispor filelerine göndermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Trabzonspor'a 2018-19 sezonunda transfer olan Nwakaeme'nin, ligde bugüne kadar çıktığı 118 karşılaşmada takımına 39 gol ve 36 asist katkısı bulunuyor.

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