TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi! İmza...

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Antony Nwakaeme ile uzun zamandır sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor.
Mukavelesi sezon sonunda bitecek Antony Nwakaeme ile uzun zamandır sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor.
İsmi Fenerbahçe ile de anılmamaya başlayan Nijeryalı sol kanat, Kayserispor kupa maçı sonrası sessizliğini bozarak, "Hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum.
Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Burayı çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız.
Benim bu kulüpten ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" diye konuşmuştu.
2.5 MİLYON EURO'YA TAMAM
Nijeryalı süper yıldızın takımda kalma istediğini dile getirdiği bu açıklamaları sonrası bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tecrübeli oyuncu ve menajerini kulübe çağırarak imzaları attırması bekleniyor.
Daha önce yapılan görüşmelerde imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 3.2 milyon euro talep eden oyuncunun bordo-mavililerin teklif ettiği 2.5 milyon euro'ya 'Evet' dediği belirtiliyor.
Yönetimin bu transferi çok kısa bir süre içerisinde bitirmesi ve açıklaması bekleniyor.
Nwakaeme'nin menajeri Türker: Maaş ve yıl konusunda zaten anlaşmıştık.
Oyuncum peşinatı nakit istiyordu ama artık taksitli ödemeyi de kabul etti.
İMZA İÇİN ARTIK HAZIRIZ
Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker büyük müjdeyi verdi. Türker, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık.
Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme peşin para istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu.
An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Yönetim istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.
YİNE KAYSERİSPOR'A ATTI
Nwakaeme, bu sezon ikinci penaltı golünü de Kayserispor'a attı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 36'ncı hafta itibariyle 11 gol ve 10 asisti bulunan Nijeryalı oyuncu, ilk penaltısını da ligin 27'nci haftasında Kayserispor filelerine göndermişti.
Trabzonspor'a 2018-19 sezonunda transfer olan Nwakaeme'nin, ligde bugüne kadar çıktığı 118 karşılaşmada takımına 39 gol ve 36 asist katkısı bulunuyor.