Rehavete kapıldı

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, son haftalarda iyi sonuçlarını devam ettiremedi. Bordomavililer, Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. 5 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz devi, 2 müsabakayı ise kaybetti.

ÇİFTE KUPA OLMADI

Fırtına, Yukatel Kayserispor karşısında elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi. En son 1983- 1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz devi, bu sezon lig şampiyonluğu hasretine son vermesine karşın kupada elenerek bu başarıyı tekrarlayamadı.

1.5 YIL SONRA

Trabzonspor, 16 Aralık 2020'de Abdullah Avcı döneminde Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Adana Demir ile oynadığı ve normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 6-5'lik skorla elenmişti. Fırtına, 1 yıl 5 ay sonra ilk kez bir Türk takımına karşı kalesinde 4 gol gördü.