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Ertuğrul Doğan'dan sert tepki

Trabzonspor Asbaşkanı Doğan, Kayserispor taraftarlarının yabancı madde yağdırması ile ilgili olarak, “Bunu asla unutmayacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Ertuğrul Doğan'dan sert tepki
Yukatel Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu oyunculara 90 dakika boyunca yabancı madde yağdırmasına futbolcular ve Abdullah Avcı tepki çekmişti. Konu ile ilgili Asbaşkan Ertuğrul Doğan da açıklama yaptı. Doğan sosyal medya hebabından şunları söyledi: "Sevgili taraftarlarımız, 11 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğumuzu doyasıya kutlayalım... Nasıl o zamanki yapılanları unutmadık ve hesaplaştık, bugün bize yapılan saygısızlığı da unutmayacağız ve hesaplaşacağız. Şampiyon Trabzonspor. Karakterimizi kaybetmeyeceğiz."
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