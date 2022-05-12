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Bu işte bir terslik var

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligde Hatayspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Kayserispor'a da uzatma dakikalarında yediği gollerle kaybederek elendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Bu işte bir terslik var
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligde Hatayspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Kayserispor'a da uzatma dakikalarında yediği gollerle kaybederek elendi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor beraberliği sonrası "10 saniye de kalsa savunmayı doğru yapmalısınız. Derslik bir 90 dakika oldu" demişti. Ancak kısa bir aradan sonra Fırtına aynı kabusu Kayseri'de yaşadı. Bordomavililer, skor avantajıyla girdiği maçın son bölümünde oyunu tutamadı ve 90+1 ve 90+6 dakikalarda yediği gollerle elendi.
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