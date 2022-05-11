Spor yazarları Kayserispor Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Tuzağa düştü"

YUNUS EMRE SEL: ÖZELEŞTİRİ REFERANSI
Trabzonspor maça 1-0 galip başladı. Cornelius'u Attamah'la enerjik bir şekilde savunma hamlesi bu pozisyonda biraz çılgınca geliyordu. Nwakaeme'nin gole çevirdiği penaltı sonrası Kayserispor'un başrol oynadığı başka bir maç başladı.
Ligde attığı son 10 golü ağırlıklı olarak sağ kanattan bulan bir takımın kanatları kullanmaması düşünülemezdi elbette. Orta sahada bir kaos yaratan Kayserispor, bu kaosta kendi düzenini belirlemişti. Orta sahada Trabzonspor'un esneklik sergileyemeyen oyununu bozarak kazandıkları topları kanatlara taşıyıp sürekli tehlike ürettiler.
Trabzonspor Siopis'in enerjisini, Dorukhan'ın mücadelesini arıyordu. Hamsik zekâsı ve oyun kurma noktasında derinlik yaratmasıyla faydalı olabilir diye bekliyordu. Aslında her şey Trabzonspor'un kurguladığı gibi başlamıştı. Daha ilk anlarda 4 kişiyle rakip ceza sahasına girmiş, penaltı kazanmış, avantajını katlamıştı.