Spor yazarları Kayserispor Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Tuzağa düştü"

Belki çok erken olabilir ama 30'uncu dakikada orta saha direncini artırmak için bir oyuncu hamlesi bile olabilirdi.

Bunu ilk yarıda düşünmeyen Avcı, devre arasında da yapmadığı gibi; ikinci yarıda oyunu 1-0'da tutma gibi sürdürebilirliği doğru olmayan bir oyun anlayışıyla da yoluna devam etti.

Futbolda oyunun kalbi orta sahadır. Hücum ve savunma bağlantısı ile bir takımın gücü, bu köprü vazifesini gören bölgededir. Avcı'nın yaptığı oyuncu değişikliklerinden hiçbir performans alamaması ilginç olduğu gibi, yapılan oyuncu tercihleri de doğru değildi. Trabzonspor, Süper Lig'de puan farkını açtıktan sonra son 6-7 haftadır sezonun geri kalan performansından zaten çok uzak bir görüntü sergiliyordu.