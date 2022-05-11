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Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, kupasına kavuşuyor. Fırtına'nın kupası, bordo-mavili kulübe verilmek üzere TFF yetkililerine teslim edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:11
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kaldıracağı şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edildi. İstanbul'a gidecek olan kupa, cumartesi günü Trabzon'a gönderilecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, başkanlık personeli ve Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Bozgeyik, burada yaptığı konuşmada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın, Türk sporunun ana sponsoru olduğunu vurguladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'in isim sponsorluğunu yürüttüğünü belirten Bozgeyik, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ve camiasını tebrik etti. Bozgeyik, "Yapılan programa göre cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Trabzonspor'a kupayı takdim edeceğiz. 12 yıl içerisinde Spor Toto Teşkilatı hemen hemen her takımın taraftarını burada ağırladı. Bu hafta da Ankara'daki Trabzonsporlu taraftarlar kupayı görme şansı buldular. Trabzonspor'u ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek diğer takımlarımızı canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Daha sonra kupa, cumartesi günü Trabzonspor'a verilmek üzere TFF yetkililerince teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.
Süper Lig şampiyonluk kupasının boyunun 74 santimetre, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu öğrenildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.

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