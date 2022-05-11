Çifte kupa başka bahara

Şampiyon Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Yukatel Kayserispor'a 4-2 yenilerek elendi. Trabzon'daki ilk maçı 1-0 alan Fırtına, dün de 3. dakikada Nwakaeme'nin penaltısı ile öne geçse de maçı bir türlü koparak skora ulaşamadı. Emrah ve Hosseini'nin golleri ile geriye düşen bordo- mavililer, Bakasetas ile cevap verdi. 90+1'de Thiam'ın penaltı golü ile yeniden geriye düşen Karadeniz devi, 90+5'te yeniden sahneye çıkan Emrah'ın skoru ilan eden sayısı ile Türkiye Kupası'na veda etti.

BEŞİKTAŞ'I GEÇEBİLİRDİ

En son 1983-84 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı alan Fırtına, hasreti bitirmeyi planlıyordu. Karadeniz devi kupayı alsaydı 38 yıl sonra ilk kez bu mutluluğu yaşayacaktı. Ancak hedefe ulaşamadı. Bordo-mavili takım, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşmıştı. Karadeniz devi, 10. kez havaya kaldırıp Beşiktaş'ı (9) sollama şansını da kullanamadı.