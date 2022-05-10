Haberler Trabzonspor Avcı’nın sırrı

Avcı’nın sırrı

Teknik direktör Abdullah Avcı, iletişimi çok iyi yaptı. Takım içinde oldukça şeffaf davranan ve hak edene forma veren başarılı hoca, futbolcularının güvenini kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Avcı’nın sırrı

Teknik direktör Abdullah Avcı, iletişimi çok iyi yaptı. Takım içinde oldukça şeffaf davranan ve hak edene forma veren başarılı hoca, futbolcularının güvenini kazandı.

KASKETLİ GELENEĞİ

Trabzonspor daha önce kasketleriyle ün yapan Ahmet Suat Özyazıcı (4), Özkan Sümer (2) ile şampiyonluk yaşamıştı. Şimdi bir başka kasketli; Abdullah Avcı bunu başararak tarihe geçti.

ÇOK İYİ BAŞLADI

Fırtına, Süper Lig'de ilk 15 haftada hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı.

DIŞARIDA DA FIRTINA

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Fırtına, dışarıda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 38 puan aldı.

KOLEKSİYONCU

En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavili takım, 27 Ocak 2021'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı. Ardından şampiyonluk geldi. Şimdi hedef kupa sayısını 3'e yükseltmek.

RÖNTGENİNİ ÇEKTİ

Kayserispor ile bu sezon oynadıkları tüm karşılaşmaları mercek altına alan Abdullah Avcı, oyun planını hazırladı. Avcı, rakibin tehlikeli ataklarını orta sahada engellemek ve kanatların katkısıyla topun hakimiyetini eline almak istiyor.

FENER'E ORTAK OLDU

Bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Kanarya, 1967-68, 1969-70 ve 2013- 14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına da 3 hafta kala şampiyon oldu.

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