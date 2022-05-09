Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Gelecek sezon Premier Lig'de olacak Fulham, milli kalecinin menajeriyle konuştu. Trabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki file bekçisinin şartlarını soran İngiliz ekibi, teklifini resmi boyuta taşımaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor…

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Championship'te şampiyonluğa uzanan, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edeceği için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Şartlar soruldu ancak bu görüşme henüz resmi bir boyuta ulaşmadı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Bordomavili kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli kaleci, transfer konusunda topu yönetime atmış durumda.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Uğurcan gelen tüm teklifler için "Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" yanıtını veriyor.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Trabzonspor'da bu sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Uğurcan Çakır, 2014-15'ten bu yana bir sezonda 80+ kurtarış yapan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine ulaşan isim olarak tarihe geçmişti.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta 3619 dakika süre alan Uğurcan 13 maçta kalesini gole kapattı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Toplam 38 gol yedi.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.

Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi.

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