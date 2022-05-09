Trabzonspor Porto'ya ilham oldu! Şampiyonluk kutlamaları...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları, tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Portekiz'de de ilham kaynağı oldu. Portekiz şampiyonu Porto'da, taraftarlar Trabzonspor taraftarını kutlamalarda taklit etti.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:30Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:54
PortekizLigi'nde 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonunda Porto'lu taraftarlar şampiyonluğu meydanlarda kutladı. Görüntüler, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un kutlamalarıyla benzerlik gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada "Herkese ilham kaynağı olduk" mesajları paylaştı.