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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'da gelecek sezon planlaması başladı. Bordo-mavililerde sezon sonunda kimin takımdan ayrılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Ahmetcan Kaplan için Fransa'nın Lille takımı devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:56
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, oyunculara teklif yağıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Bordo-mavili kulüpte bu sezon 15 karşılaşmada süre alan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa devlerinin radarına girdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

LILLE AHMETCAN KAPLAN İÇİN DEVREYE GİRDİ

Son dönemlerde ülkemizden yaptığı transferlerle dikkat çeken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan ile yakından ilgileniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (CSKA'da kiralık) ve Zeki Çelik gibi isimleri bulunduran Fransız temsilcisi, 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

BURAK YILMAZ'I ARAYA SOKTULAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ahmetcan Kaplan için transfer çalışmalarına başlayan Lille, Burak Yılmaz'ı bu transferde araya soktu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Yılmaz üzerinden 19 yaşındaki oyuncuyu telefonla aratan Lille'in, kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi teklif yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlığının ardından formayı kapan ve bu sezon 15 karşılaşmada süre alan Ahmetcan Kaplan, gösterdiği başarılı performansla taraftarların beğenisini topladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takımdaki forma süresini arttıran 19 yaşındaki oyuncunun, her maç performansını geliştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

"AHMETCAN'IN GİDİŞATINDAN MUTLUYUZ"

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ın çok önemli bir potansiyel olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Avcı, ''Trabzonspor'a geldiğimde A Takımdaydı ama süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyel olduğunu gördük.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Önemli mesafe kat ediyor. Ters ayakla ters tarafta oynamasına rağmen. Gidişatından mutluyuz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder'' ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Kaplan, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. 19 yaşında bu duyguları yaşamak çok güzel. Oynayan oynamayan herkesin emeği var. Şanssız bir gol yedik son dakikada sonuçta dostluk kazandı. Herkese nasip olmaz bu duyguları yaşamak. Bana nasip oldu çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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