TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmetcan Kaplan için Lille devrede!

Kaplan, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. 19 yaşında bu duyguları yaşamak çok güzel. Oynayan oynamayan herkesin emeği var. Şanssız bir gol yedik son dakikada sonuçta dostluk kazandı. Herkese nasip olmaz bu duyguları yaşamak. Bana nasip oldu çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.