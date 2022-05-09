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Gözler TFF’de

Bordo-mavililer, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için başvuru yapmıştı. Ancak GAP Arena Stadyumu'ndaki teknik altyapının VAR sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilebileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Gözler TFF’de

Bordo-mavililer, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için başvuru yapmıştı. Ancak GAP Arena Stadyumu'ndaki teknik altyapının VAR sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilebileceği belirtildi. TFF inceleme sonrası kararını verecek. Alternatif şehirler arasında Bursa ve İstanbul da yer alıyor.

EV SAHİBİSİNİZ
Şampiyon Trabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için TFF'ye başvurmuştu. Bordo mavili kulübün kardeş takımı Şanlıurfaspor konu ile ilgili olarak mesaj yayınladı: "Misafir değil ev sahibisiniz. Bizler de mutlu oluruz."

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