F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş Hepimiz biriz ve kardeşiz

Yenıkapı'da kutlama yapan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sık şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler. Bordo-mavi renklere gönül verenler, "F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" dediler.

RENKLERİN KARDEŞLİĞİ

Dün İstanbul'da hem Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması hem de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi vardı. Ancak hiçbir olay yaşanmadı. Hatta toplu taşıma araçlarında denk gelen taraftarlar, birlikte seyahat etti. Ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

FARKLIYIZ, KARAKTERİMİZLE ŞAMPİYON OLDUK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'daki kutlamalara katıldı ve taraftara seslendi. Ağaoğlu şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarları olarak farklılığımızı ortaya koyduk. 176 bin kişi bugün burada yer alıyor. Trabzonspor sevdası sönmez. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Kimseye sosyal medya dahil olmak üzere tartışmaya girmeyelim. Dünyanın dört bir yanında kutlamalarımız gıpta ile izleniyor. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Kime sorarsanız 'en büyük biziz' diyorlar. Biz farklıyız ve biz Trabzonsporuz! Maç kaybedersiniz şampiyonluk kaybedersiniz ama karakterinizi kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Bizim yeni sloganımız artık şudur; 'Farklıyız ve karakterimiz ile şampiyon olduk.'

Geçtiğimiz hafta Trabzon meydanındaki şampiyonluk kutlamaları ile dünyayı sallayan Trabzonspor taraftarı dün de İstanbul Yenikapı'yı bordo-maviye bürüdü. Karadeniz devinin taraftarı, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı miting alanına akmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemleri alırken içeriye girenlere üst araması yapıldı. 176 bin taraftarın akın ettiği alanda horon oynandı ve 'Şampiyon Trabzonspor' marşı söylendi. Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular büyük coşku yaşadı. Gece 21.00'de başlayan tekno parti, havai fişek gösterisi ve telefonlarla yapılan ışık şov yine masalsı görüntüler oluşturdu.