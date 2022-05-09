Haberler Trabzonspor F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş Hepimiz biriz ve kardeşiz

F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş Hepimiz biriz ve kardeşiz

Dünya böyle kutlama görmedi. Trabzonspor taraftarı, İstanbul’da yıllarca unutulmayacak, dillere destan olacak bir şampiyonluk partisi düzenledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş Hepimiz biriz ve kardeşiz

Yenıkapı'da kutlama yapan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sık şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler. Bordo-mavi renklere gönül verenler, "F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" dediler.

RENKLERİN KARDEŞLİĞİ
Dün İstanbul'da hem Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması hem de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi vardı. Ancak hiçbir olay yaşanmadı. Hatta toplu taşıma araçlarında denk gelen taraftarlar, birlikte seyahat etti. Ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

FARKLIYIZ, KARAKTERİMİZLE ŞAMPİYON OLDUK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'daki kutlamalara katıldı ve taraftara seslendi. Ağaoğlu şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarları olarak farklılığımızı ortaya koyduk. 176 bin kişi bugün burada yer alıyor. Trabzonspor sevdası sönmez. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Kimseye sosyal medya dahil olmak üzere tartışmaya girmeyelim. Dünyanın dört bir yanında kutlamalarımız gıpta ile izleniyor. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Kime sorarsanız 'en büyük biziz' diyorlar. Biz farklıyız ve biz Trabzonsporuz! Maç kaybedersiniz şampiyonluk kaybedersiniz ama karakterinizi kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Bizim yeni sloganımız artık şudur; 'Farklıyız ve karakterimiz ile şampiyon olduk.'

Geçtiğimiz hafta Trabzon meydanındaki şampiyonluk kutlamaları ile dünyayı sallayan Trabzonspor taraftarı dün de İstanbul Yenikapı'yı bordo-maviye bürüdü. Karadeniz devinin taraftarı, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı miting alanına akmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemleri alırken içeriye girenlere üst araması yapıldı. 176 bin taraftarın akın ettiği alanda horon oynandı ve 'Şampiyon Trabzonspor' marşı söylendi. Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular büyük coşku yaşadı. Gece 21.00'de başlayan tekno parti, havai fişek gösterisi ve telefonlarla yapılan ışık şov yine masalsı görüntüler oluşturdu.

DİĞER
Son dakika: Ali Koç Jorge Jesus'ta sona geldi! Teklifi kabul etmesi bekleniyor...
Türkbükü’nde ‘kazık’ fiyatlarıyla ünlü mekan bu sezonda taviz vermedi! Lahmacun-ayran 290 TL
Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi...
Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı!
Şampiyonlar Ligi stadı! İşte Fırtına'nın harcayacağı para
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan resitali! Emirhan resitali! 06:32
İki maç oynandı İki maç oynandı 06:31
Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! 01:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi... Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi... 01:02
F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler 01:01
Daha Eski
Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 01:01
Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" 01:00
Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." 01:00
Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..." Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..." 00:59
İsmail Kartal'dan derbi yorumu! "Beşiktaş izin vermedi" İsmail Kartal'dan derbi yorumu! "Beşiktaş izin vermedi" 00:59
Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan 00:59