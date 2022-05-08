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Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, şampiyonluğu İstanbul Yenikapı’daki dev buluşmayla kutlayacak. Onbinlerce taraftarın katılması beklenen kutlamalar saat 15.00’te İstiklal Marşı ile başlayacak. Konserler, lazer ve havai fişek gösterisi ile coşku geç saatlere dek sürecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğu bugün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak...

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği kutlama saat 15.00'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Onbinlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda çok sayıda sanatçı konser verecek. DJ performansları sergilenecek.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

YENİ REKOR
Hava karardıktan sonra ise lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Kutlamalarda bazı sürprizlerin de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Şampiyonluk coşkusunu Yenikapı'da bir kez daha yaşayacak olan bordo-mavililer yine dünyayı sallayacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Geçen hafta Antalyaspor maçından sonra yapılan şampiyonluk partisi dünyada ses getirmiş, 2 milyarı aşan görüntenme ile rekora imza atmıştı. Bugün bu rekorun geliştirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

KUPAYI AKYAZI'DA ALACAK
Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını 15 Mayıs Pazar günü Trabzon'da alacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Kupanın normal prosedüre göre Altay maçında verilmesi gerekiyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Ancak yönetim kupayı kendi stadında almak istedi. Bu nedenle şampiyonluk kupası Altay maçından bir gün sonra Trabzonspor'a getirilecek.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda 15 Mayıs Pazar günü düzenlenecek muhteşem bir şölenle Trabzonspor 2021-22 sezonu şampiyonluk kupasını alacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

ŞAMPİYONLUK VE ÖZEL ANLARI SANAL GÖZLÜKTE
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonsporlu futbolcuların yaşadığı unutulmaz anlar, sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunulacak...

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde yarın düzenlenecek söz konusu etkinlik saat 12.00'de başlayack.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Etkinliğe katılacak taraftarlar, maç önü konuşmalarından soyunma odası kutlamalarına kadar daha önce hiç görmedikleri en özel anları 'VR gözlük teknolojisi' sayesinde görme fırsatına kavuşacak.

Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Yönetim, katılımcıların şampiyon takımın futbolcularıyla aynı atmosferi soluma şansı elde edeceğini açıkladı.

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