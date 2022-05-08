Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğu bugün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak...
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğu bugün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak...
Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği kutlama saat 15.00'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.
Onbinlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda çok sayıda sanatçı konser verecek. DJ performansları sergilenecek.