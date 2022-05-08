Trabzonspor'da şampiyonluk şöleni! Kutlamada büyük sürprizler

YENİ REKOR Hava karardıktan sonra ise lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Kutlamalarda bazı sürprizlerin de yer alması bekleniyor.

Şampiyonluk coşkusunu Yenikapı'da bir kez daha yaşayacak olan bordo-mavililer yine dünyayı sallayacak.



