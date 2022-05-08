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Trabzonspor'da Djaniny fırtınası!

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny Semedo, kariyerinin en golcü üçüncü dönemini yaşıyor... Hatayspor'a attığı golle ligde 10 gol ve 3 asiste ulaşan Djaniny şampiyonluğa önemli katkı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Djaniny fırtınası!

31 yaşındaki oyuncu, Atakaş Hatayspor'a attığı golle ligde bu sezon 10 gol+3 asiste ulaştı. Djaniny, kariyerinin en golcü dönemini 2018-19'da Al Ahly'deki 21 maçta 19 gol+6 asistlik performansıyla yakaladı. 2017-18'de Meksika'da Laguna takımıyla ise 15 maçta 14 gol atan başarılı futbolcu, bu iki dönemden sonraki en iyi 3. sezonunu bordo-mavili formayla bu sezon elde etti... Başarılı oyuncu ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu da oldu. Djaniny; art arda Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor deplasmanlarından sonra Atakaş Hatayspor filelerini de sarsmayı başarmıştı.

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