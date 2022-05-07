Haberler Trabzonspor Yine dünyayı sallayacak

Yine dünyayı sallayacak

Şampiyon Trabzonspor, Altay maçından sonra yapılacak kutlamalar için dikkat çeken bir hamle yaptı. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'da yapılacak olan kupa töreni için bordo mavili kulüp kutlamalarda taraftalar için 50 bin adet ücretsiz bileklik dağıtacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Yine dünyayı sallayacak

Şampiyon Trabzonspor, Altay maçından sonra yapılacak kutlamalar için dikkat çeken bir hamle yaptı. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'da yapılacak olan kupa töreni için bordo mavili kulüp kutlamalarda taraftalar için 50 bin adet ücretsiz bileklik dağıtacak. Yönetim böylelikle bu işten kâr etmek isteyenlerin de önüne geçmiş olacak. Antalya karşılaşmasından sonra dillere destan bir kutlama yapan Karadeniz devinin yeni kutlama ile de dünya gündemine oturması bekleniyor.

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Trabzonspor taraftarı , yarın Yenikapı'da buluşacak. Yüzbinlerce bordo-mavili yüreğin buluşmasında sanatçılar sahne alacak, müthiş görsel şölenler sunulacak.

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