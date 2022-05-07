Yine dünyayı sallayacak

Şampiyon Trabzonspor, Altay maçından sonra yapılacak kutlamalar için dikkat çeken bir hamle yaptı. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'da yapılacak olan kupa töreni için bordo mavili kulüp kutlamalarda taraftalar için 50 bin adet ücretsiz bileklik dağıtacak. Yönetim böylelikle bu işten kâr etmek isteyenlerin de önüne geçmiş olacak. Antalya karşılaşmasından sonra dillere destan bir kutlama yapan Karadeniz devinin yeni kutlama ile de dünya gündemine oturması bekleniyor.

YENİKAPI GERİ SAYIMI

Trabzonspor taraftarı , yarın Yenikapı'da buluşacak. Yüzbinlerce bordo-mavili yüreğin buluşmasında sanatçılar sahne alacak, müthiş görsel şölenler sunulacak.