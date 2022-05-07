TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - APOLET!
Çok uzun bir aradan sonra ilk defa sahaya şampiyon olarak çıktı Trabzonspor. Gurur, sevinç, mutlu karmaşanın içindeydi tüm ekip. Böyle bir duygu boşalımının ardından tekrar konsantre olmak zor.
YUNUS EMRE SEL - APOLET!
Çok uzun bir aradan sonra ilk defa sahaya şampiyon olarak çıktı Trabzonspor. Gurur, sevinç, mutlu karmaşanın içindeydi tüm ekip. Böyle bir duygu boşalımının ardından tekrar konsantre olmak zor.
Trabzonspor en büyük hedefine ulaşsa da, o hedefi daha da görkemli hale getirecek ikinci kupanın peşinde konsantre bir şekilde devam ediyor görüldüğü kadarıyla...
Hatayspor maçında yarı rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı şampiyon, fakat oyun iştahı çok da farklı değildi. Kazanılan penaltıyı ikinci yarısının şanssız ismi Bakasetas kaçırdı. Maçın ikinci yarısına, ilk yarıda aksayan bölgelere anında müdahale ile başladı Trabzonspor.
Böyle maçların hep bir, "hazırlık maçı" havası vardır. Şampiyon takım da olsanız, bu durum böyledir. Neticede Trabzonspor seviyesinde kulüpler için başarıda devamlılık mühimdir. Bu devamlılık için de akıl, en önemli belirleyicidir.
Maçın ikinci yarısına gelirsek, Djaniny, artık imzası haline gelen gollerden birini attı. "Driplingin ustasıyım, deplasmanların hastasıyım." tadında, kendisiyle birlikte anılabilecek dripling üstü bir sağ iç vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu gol, onu Trabzonspor'un çift haneli gol rakamına ulaşan 4. oyuncusu yaptı Cornelius, Nwakaeme ve Visca ile beraber.
Oyun genelde orta sahaların kolay geçildiği bir tarza döndü, bu noktada Trabzonspor biraz daha pasla oynama ısrarı sergilese de eğer dileseydi onlar da çok rahat geçebilirlerdi orta sahayı. Oyun rölantiye girdiğinde Trabzonspor'da biraz daha "genç" oyuncu tercihi beklendi ama bu gençleri izlemek için biraz daha beklememiz gerekecek.
Genç Ahmetcan'ın lider oyununa ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Çünkü yaşı ne olursa olsun, hazır oyuncular takımda kendine yer bulabilir dedirtiyor Ahmetcan tercihi.
Son dakikada gelen Hatay golü sonrası skor 1-1'e bağlanınca ligde mücadelenin son ana kadar devam edeceği yine tecrübe edildi. Hatay'ın sessiz ve kendine münhasır ikliminden sessiz bir fırtına geçti omuzundaki şampiyonluk apoletleriyle.
REHA KAPSAL - 1+1!
Şampiyon Trabzonspor'un, kupada yarı finalde Kayserispor ile oynayacağı rövanşı düşünerek, Hatayspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkması gayet doğaldı.
Yalnız bu rotasyonu yaparken, savunmanın merkezinde Hugo'nun alternatifi olmadığından sakatlık veya kart görebileceğini düşünerek bu riskin alınmaması gerekiyordu. Hatta buna; ne kadar bu ihtimal az da olsa Uğurcan bile dahil edilebilirdi.
Gelecek sezonla ilgili bazı oyuncuları görmek ve fikir vermesi açısından böyle maçlar bir teknik adam için önemlidir. Serkan'ın, Ahmetcan'ın, Murat Cem'in kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekir. Teknik olarak, oyun bilgisi ve pozisyon alma gibi birçok özelliklerinin de teknik heyet tarafından bireysel antrenmanla çalışarak en iyi noktaya getirilmesi gerekir.
Kouassi'nin oyun içindeki bireysel oyunu ve yeterliliği istenen seviyeden çok uzak. Yusuf Erdoğan, hâlâ futbolu öğrenemedi. Onun gibi İsmail Köybaşı'da da devam etmekte. Bakasetas, sezonun ilk yarısında iyi performans verdi ancak sakatlığını atlattıktan sonra 6 aylık bir süreçte istenen düzeyin çok altında.
Anların, dokunuşların oyuncusu olarak gol atamadığı, asist yapamadığı sürece her zaman tartışılacaktır. İyi bir bonservis bedeli görülürse Trabzonspor bunu değerlendirmeli.
Djaniny; eldeki hücum oyuncularına göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tek ön eleme oynayacak, geçtiği takdirde gruplara kalacak, geçemezse Avrupa Ligi'nde devam edecek bordo-mavili oyuncular için de o liglerde hücumda en önemli farkı yaratacak en güçlü oyuncu profilinde.
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş Trabzonspor'un, esasen bundan sonra oynayacağı maç adedi "1+1'dir". Kayserispor'la oynayacağı kupa rövanş maçı kaldı ki buna çok avantajlı bir şekilde gidildiği gibi bu maç geçildiği takdirde de ikinci maç olarak da Türkiye Kupası finalidir.