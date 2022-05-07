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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip uzun süre önde götürdüğü mücadelede son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 07:34
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - APOLET!

Çok uzun bir aradan sonra ilk defa sahaya şampiyon olarak çıktı Trabzonspor. Gurur, sevinç, mutlu karmaşanın içindeydi tüm ekip. Böyle bir duygu boşalımının ardından tekrar konsantre olmak zor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor en büyük hedefine ulaşsa da, o hedefi daha da görkemli hale getirecek ikinci kupanın peşinde konsantre bir şekilde devam ediyor görüldüğü kadarıyla...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hatayspor maçında yarı rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı şampiyon, fakat oyun iştahı çok da farklı değildi. Kazanılan penaltıyı ikinci yarısının şanssız ismi Bakasetas kaçırdı. Maçın ikinci yarısına, ilk yarıda aksayan bölgelere anında müdahale ile başladı Trabzonspor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Böyle maçların hep bir, "hazırlık maçı" havası vardır. Şampiyon takım da olsanız, bu durum böyledir. Neticede Trabzonspor seviyesinde kulüpler için başarıda devamlılık mühimdir. Bu devamlılık için de akıl, en önemli belirleyicidir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçın ikinci yarısına gelirsek, Djaniny, artık imzası haline gelen gollerden birini attı. "Driplingin ustasıyım, deplasmanların hastasıyım." tadında, kendisiyle birlikte anılabilecek dripling üstü bir sağ iç vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu gol, onu Trabzonspor'un çift haneli gol rakamına ulaşan 4. oyuncusu yaptı Cornelius, Nwakaeme ve Visca ile beraber.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyun genelde orta sahaların kolay geçildiği bir tarza döndü, bu noktada Trabzonspor biraz daha pasla oynama ısrarı sergilese de eğer dileseydi onlar da çok rahat geçebilirlerdi orta sahayı. Oyun rölantiye girdiğinde Trabzonspor'da biraz daha "genç" oyuncu tercihi beklendi ama bu gençleri izlemek için biraz daha beklememiz gerekecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Genç Ahmetcan'ın lider oyununa ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Çünkü yaşı ne olursa olsun, hazır oyuncular takımda kendine yer bulabilir dedirtiyor Ahmetcan tercihi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakikada gelen Hatay golü sonrası skor 1-1'e bağlanınca ligde mücadelenin son ana kadar devam edeceği yine tecrübe edildi. Hatay'ın sessiz ve kendine münhasır ikliminden sessiz bir fırtına geçti omuzundaki şampiyonluk apoletleriyle.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - 1+1!

Şampiyon Trabzonspor'un, kupada yarı finalde Kayserispor ile oynayacağı rövanşı düşünerek, Hatayspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkması gayet doğaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yalnız bu rotasyonu yaparken, savunmanın merkezinde Hugo'nun alternatifi olmadığından sakatlık veya kart görebileceğini düşünerek bu riskin alınmaması gerekiyordu. Hatta buna; ne kadar bu ihtimal az da olsa Uğurcan bile dahil edilebilirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Gelecek sezonla ilgili bazı oyuncuları görmek ve fikir vermesi açısından böyle maçlar bir teknik adam için önemlidir. Serkan'ın, Ahmetcan'ın, Murat Cem'in kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekir. Teknik olarak, oyun bilgisi ve pozisyon alma gibi birçok özelliklerinin de teknik heyet tarafından bireysel antrenmanla çalışarak en iyi noktaya getirilmesi gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kouassi'nin oyun içindeki bireysel oyunu ve yeterliliği istenen seviyeden çok uzak. Yusuf Erdoğan, hâlâ futbolu öğrenemedi. Onun gibi İsmail Köybaşı'da da devam etmekte. Bakasetas, sezonun ilk yarısında iyi performans verdi ancak sakatlığını atlattıktan sonra 6 aylık bir süreçte istenen düzeyin çok altında.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Anların, dokunuşların oyuncusu olarak gol atamadığı, asist yapamadığı sürece her zaman tartışılacaktır. İyi bir bonservis bedeli görülürse Trabzonspor bunu değerlendirmeli.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Djaniny; eldeki hücum oyuncularına göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tek ön eleme oynayacak, geçtiği takdirde gruplara kalacak, geçemezse Avrupa Ligi'nde devam edecek bordo-mavili oyuncular için de o liglerde hücumda en önemli farkı yaratacak en güçlü oyuncu profilinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş Trabzonspor'un, esasen bundan sonra oynayacağı maç adedi "1+1'dir". Kayserispor'la oynayacağı kupa rövanş maçı kaldı ki buna çok avantajlı bir şekilde gidildiği gibi bu maç geçildiği takdirde de ikinci maç olarak da Türkiye Kupası finalidir.

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