TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yalnız bu rotasyonu yaparken, savunmanın merkezinde Hugo'nun alternatifi olmadığından sakatlık veya kart görebileceğini düşünerek bu riskin alınmaması gerekiyordu. Hatta buna; ne kadar bu ihtimal az da olsa Uğurcan bile dahil edilebilirdi.

Gelecek sezonla ilgili bazı oyuncuları görmek ve fikir vermesi açısından böyle maçlar bir teknik adam için önemlidir. Serkan'ın, Ahmetcan'ın, Murat Cem'in kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekir. Teknik olarak, oyun bilgisi ve pozisyon alma gibi birçok özelliklerinin de teknik heyet tarafından bireysel antrenmanla çalışarak en iyi noktaya getirilmesi gerekir.