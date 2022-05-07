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TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor karşılaşması ile şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da Bruno Peres şoku yaşanmıştı. Adana Demirspor maçında perdey açan Peres daha sonra sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcunun sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmişti. Brezilyalı futbolcu şampiyonluk ile ilgili de Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:21
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Bruno Peres, şampiyonluğun ardından Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Antalyaspor maçının ardından belki de takımın en renkli ismi olan yıldız futbolcudan itiraf geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Bruno Peres, futbol tutkusu için "Bu kadarını da beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

İŞTE PERES'İN AÇIKLAMALARI:

Sokaklarda yavaş yürümek zorunda kalıyorum çünkü sürekli durduruluyorum. Şehir resmen durdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Hayatımda böyle bir şey hiç görmedim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Bitiş düdüğünden itibaren, sahip olduğum anılar, etrafımdaki kalabalıklar ve takım... Çok büyük bir fanatizm.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Hiç şüphesiz hayatımda ve kariyerimde sonsuza kadar damgasını vuracak bir başarı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Türklerin futbol fanatizmini daha önce duymuştum ama açıkçası bu kadar olacağını beklemiyordum. Futbolu bu kadar özel yapan tam da bu sevgi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

SAKATLIK YAŞADI

Spor Toto Süper Lig 'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor 'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edememişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Peres'ten itiraf! "Bu kadarını beklemiyordum"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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