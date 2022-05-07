Haberler Trabzonspor Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, Trabzon hayranlığı olarak biliniyordu. Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından da sosyal medya hesabından Trabzon paylaşımlarını kaldırmayan Carolina Alurralde, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Carolina Alurralde'nin o sözleri... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:45
KEMAL TAMTÜRK
Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Fenerbahçe oyuncusu Jose Sosa (36), 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırmıştı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Arjantin basınına konuşan Alurralde, "Jose Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" demişti.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

"Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada" diyen Carolina Alurralde, ayrılık kararının kolay olmadığını anlatmıştı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok" diye konuşmuştu.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

TRABZON'DA ÇOK SEVİLMİŞTİ

Jose Sosa'nın Trabzonspor'da oynadığı yıllarda Carolina Alurralde, Trabzon halkı ve Trabzonsporlu taraftarlar tarafından çok sevilmişti.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Carolina da Trabzon'da horon öğrenmiş ve taraftarın kendisine 'yenge' diyerek seslenmesini vücuduna dövme yapmıştı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Carolina Alurralde, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Editörlerimizden Kemal Tamtürk'e konuşan Alurralde, "Trabzon adına çok mutluyum! Şehri, insanını, yemeklerini, kültürünü ve fanatizmlerini seviyorum.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Her zaman kalbimdeler. Yakında Trabzon'a konser vermeye geleceğim." ifadelerini kullandı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

F.BAHÇE'Yİ SİLDİ

Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Bordo-Mavili formayla paylaşımlar yapan Yenge, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekiyordu.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Aynı zamanda şarkıcılık yapan Carolina, Sosa ile ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Trabzonspor'u ise takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya profilinde 'Yenge' olarak yazan ünlü şarkıçı, Trabzonsporlu taraftarların ona taktığı lakabı kullanmaya devam ediyor.

Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor mesajı!

Arjantinli yıldız Sosa ile 18 yıldır evli olan Carolina Alurralde'nin iki de çocuğu bulunuyor...

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