Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler kalan 3 haftayı da galibiyetle kapatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ise derbiden kayıpsız ayrılmak istiyor. İşte bu zamana kadar oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde öne çıkan tüm istatistikler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:07
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 354 kez karşılaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ YENİLMEDİ!

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

2021-2022 sezonunun son derbisi olan karşılaşmada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için hata yapmak istemiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Bir diğer taraf olan Beşiktaş ise sezonu derbi galibiyetiyle kapatmak istiyor.

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