Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.