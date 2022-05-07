Salı için mesaj oldu

Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından, “10 saniye kala golü yedik... Oyun nasıl seyrederse seyretsin savunmayı doğru yapmanız gerek. Bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Artık kupaya hazırlanacağız” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Bir de salı günü müsabakamız var. Sakat olanlar ve riskli olanlar vardı. Rakibe göre planlama yaptık. Oyun fena başlamadı. Girdiğimiz pozisyon var. Penaltı var. Arkasından kaçırdığımız var. Devre arası oyuncu kalitesini artırarak 3 tane hamle yaptık. Skoru aldık. Koparmamız gereken fırsatlar da vardı. Şunu gördük her zaman oyun nasıl seyrederse seyretsin savunmayı doğru yapmamız gerekiyor. 10 saniye kala golü yedik. Gene bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Salı gününe hazırlanmak açısından doğru mesajlar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.