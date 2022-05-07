Hedefimiz 3 kupa

Doksan dakika sahada kalan Serkan Asan, "Şampiyon olmak için çok uğraştık. Herkes çok çalıştı. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şampiyonluğun içinde olmak gurur verici. Şimdi kupaya döndük. Finale çıkmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.
Doksan dakika sahada kalan Serkan Asan, "Şampiyon olmak için çok uğraştık. Herkes çok çalıştı. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şampiyonluğun içinde olmak gurur verici. Şimdi kupaya döndük. Finale çıkmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah kupada da kazanıp yola devam etmek 3 kupayla sezonu kapatmak hedefimiz" dedi.