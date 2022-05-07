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Başkan ağladı

Trabzonspor’un sahaya, Hataysporlu oyuncuların ‘alkış koridorunda’ çıktığı anlarda başkan Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı. Hatayspor’a teşekkür etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Başkan ağladı
Ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un Hatay ziyareti baştan sona çok keyifli geçti. Karşılaşma başlamadan önce Hatayspor'un yaptığı jest Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu bir hayli duygulandırdı. Ev sahibi ekibin oyuncularının iki kenara dizilerek şampiyon Trabzonspor için 'alkış koridoru' oluşturduğu anlarda Ağaoğlu gözyaşlarına engel olamadı. Bordo-mavili kulübün başkanı bir yandan bu güzel görüntüleri alkışladı, diğer taraftan gözünün yaşını sildi. Ardından da Hatayspor cephesine bu müthiş jest için teşekkürlerini sundu.
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