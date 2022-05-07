Avcı’dan revizyon

Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen haftaki Antalyaspor maçına göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti. Avcı, ilk 11'de Dorukhan, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Visca ve Cornelius yerine Bakasetas, Yusuf, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Kouassi ve Serkan'a yer verdi.

MURAT'TAN 11 SİFTAHI

Abdullah Avcı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'a ilk kez bir lig müsabakasında 11'de yer verdi. 23 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 11'de sahaya çıkmıştı. Sağ bek Serkan Asan da ligin 2. haftasındaki Giresunspor maçının ardından ilk kez 11'de yer aldı.