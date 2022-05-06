Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Hatayspor'a teşekkür paylaşımı!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karşılaşma öncesi kendilerini alkışlayan Hataysporlu futbolculara teşekkür eden Uğurcan şu ifadeleri kullandı:

Sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim.