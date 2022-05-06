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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Hatayspor'a teşekkür paylaşımı!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor'la oynadıkları maçtan önce kendilerini alkışlayarak tebrik eden bordo-beyazlı futbolculara sosyal medya hesabından teşekkür etti. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 23:00
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Hatayspor'a teşekkür paylaşımı!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karşılaşma öncesi kendilerini alkışlayan Hataysporlu futbolculara teşekkür eden Uğurcan şu ifadeleri kullandı:

Sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim.

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