Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Hatayspor'a teşekkür paylaşımı!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karşılaşma öncesi kendilerini alkışlayan Hataysporlu futbolculara teşekkür eden Uğurcan şu ifadeleri kullandı:
Sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim.
Sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Bizleri her deplasmanımızda evimizde hissettiren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var ve #10unPeşindeyiz ❤️💙 pic.twitter.com/NIqIflkjbj— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) May 6, 2022