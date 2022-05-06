TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Şampiyonluk sonrası Trabzonspor için transfer piyasası hareketlenmeye başladı.
Şampiyonluk sonrası Trabzonspor için transfer piyasası hareketlenmeye başladı.
Devre arasından beri Sporting Lizbon'la adı anılan Bakasetas'a, İtalya'dan da talip var.
Yunan basınında yer alan haberde, yıldız futbolcu için Fiorentina'nın devrede olduğunu iddia edildi..
Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bakasetas konusunda Serie A ekibinin bir süredir hazırlık yaptığı belirtildi.
Haberde Bakasetas'ın serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğuna dikkat çekildi.
Haberde ayrıca Trabzonspor'un transfere 8-10 milyon Euro'ya izin verebileceği de eklendi.
Fırtına'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, şampiyonluk yolunda özellikle ilk yarıda müthiş bir katkı verdi.
Bakasetas bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 39 karşılaşmada 8 gol 8 asist kaydetti.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
BAKASETAS ÇORABINI ALAN TARAFTARLA BULUŞTU
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, şampiyonluklarını ilan ettikleri Antalyaspor maçı sonrası kutlamalarda, çorabını alan taraftarla görüştü.
Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.
"ŞAMPİYONLUK MAÇINDAN UNUTULMAZ BİR HATIRA"
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video, "Taraftar Hikayeleri'nde şampiyonluk maçından unutulmaz bir 'hatıra' var, Anastasios Bakasetasın çorapları" etiketiyle paylaşıldı.
Görüntüde, kutlamalar için sahaya çıkan Anastasios Bakasetas'ın, ayağında kalan diğer çorabıyla takım arkadaşlarının yanına döndüğü görülüyor.
ÇERÇEVELETTİĞİ ÇORAPLA BAKASETAS'I ZİYARET ETTİ
Taraftar Koç, çerçeve içerisine koyduğu Anastasios Bakasetas'ın tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti.
Koç ile görüşen Anastasios Bakasetas, "O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, ben de çok eğlendim." dedi.