Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen bordo-mavililer yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak. Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas için de talipler artıyor. Sportin'in ardından Fiorentina da devreye girdi. İşte tüm gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 10:42
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Şampiyonluk sonrası Trabzonspor için transfer piyasası hareketlenmeye başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Devre arasından beri Sporting Lizbon'la adı anılan Bakasetas'a, İtalya'dan da talip var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Yunan basınında yer alan haberde, yıldız futbolcu için Fiorentina'nın devrede olduğunu iddia edildi..

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bakasetas konusunda Serie A ekibinin bir süredir hazırlık yaptığı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Haberde Bakasetas'ın serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğuna dikkat çekildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Haberde ayrıca Trabzonspor'un transfere 8-10 milyon Euro'ya izin verebileceği de eklendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Fırtına'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, şampiyonluk yolunda özellikle ilk yarıda müthiş bir katkı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Bakasetas bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 39 karşılaşmada 8 gol 8 asist kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

BAKASETAS ÇORABINI ALAN TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, şampiyonluklarını ilan ettikleri Antalyaspor maçı sonrası kutlamalarda, çorabını alan taraftarla görüştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

"ŞAMPİYONLUK MAÇINDAN UNUTULMAZ BİR HATIRA"

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video, "Taraftar Hikayeleri'nde şampiyonluk maçından unutulmaz bir 'hatıra' var, Anastasios Bakasetasın çorapları" etiketiyle paylaşıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Görüntüde, kutlamalar için sahaya çıkan Anastasios Bakasetas'ın, ayağında kalan diğer çorabıyla takım arkadaşlarının yanına döndüğü görülüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

ÇERÇEVELETTİĞİ ÇORAPLA BAKASETAS'I ZİYARET ETTİ

Taraftar Koç, çerçeve içerisine koyduğu Anastasios Bakasetas'ın tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! İtalyan ekibi Bakasetas'ın peşinde! Teklif...

Koç ile görüşen Anastasios Bakasetas, "O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, ben de çok eğlendim." dedi.

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