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TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmişti. Bordo-mavililerde şampiyonluğa en çok sevinen isimlerden biri de kuşkusuz Marek Hamsik olmuştu. Kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan tecrübeli futbolcunun menajeri de Marek Hamsik ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 08:44 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 09:05
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'in menajeri, Bordo-Mavililerin şampiyonluk kutlamalarını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Hamsik'in yakın arkadaşı da olan Juraj Venglos, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini Trabzonspor'da tamamlayacağını vurguladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Bordo-mavililerin şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de konuşan Venglos, "Nefes kesiciydi" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

İŞTE O SÖZLER:

Marek için çok mutluyum. O hak ediyor. Uzun yıllar boyunca Napoli'de böyle bir başarıyı denedi ama olmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Sezonda her şey yolunda gitti ve sonunda hak edilmiş bir şampiyonluk oldu. Marek'le konuştum. Çok mutlu ve kupayı dört gözle bekliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Bana kutlamalardan fotoğraflar gönderdi. Nefes kesiciydiler. Maçtan önce bile insanlar şampiyonluğu hissettiler. Seyircilerin sahada nasıl koştukları inanılmazdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Canlı görmeyenler anlamakta güçlük çekiyor. Ne de olsa Trabzon da 38 yıldır şampiyonluğu bekliyorlar! Hocanın Marek'i istemesi çok önemliydi. Sezon boyunca sahadayken koçun sağ kolu gibi görev yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Takımın oyununa bir tür yatıştırıcı mod ekledi. Avcı bu yüzden onu seçti. Marek şehri de seviyor oraya daha çok futbol oynamak için gitti ve bu konuda son derece memnun.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Seneye eminim Trabzonspor'la devam edecek. Kulübün Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynama ihtimali yüksek. Şu anda play-offlara, yani son ön elemeye gitmesi gerekiyor. Yani tek engel o.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Marek, Şampiyonlar Ligi'nin herhangi bir ligden farklı olduğunu biliyor. Sözleşme uzatılması konusunda yönetimle görüşeceğiz. Ama şimdi değil, kutlamalardan sonra. Yeni sezondan önce görüşeceğiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Elbette Marek'in bunu nasıl algılayacağını göreceğiz. Marek'in sözleşmesinde şampiyonluk bonusu dahil bazı şeyler var. Yoksa imzalamazdı. Ancak unvan en önemlisi. Finans değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Hamsik'in gönlünde Napoli'nin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Venglos, "En az bir sezon daha oynayacak çünkü Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir. Tekrar oynamak istiyor, sonra gelecek için neler olacağını göreceğiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

İki yıl sonra şimdi futbola veda etmeyi hayal edebiliyoruz ve Napoli'de veya başka bir yerde de teknik direktör olabilir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Dalgalanmalar yaşamadı. Zor maçları genellikle tek golle kazandılar. Üç İstanbul devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lige kötü başladı. Trabzon toparlandı ve sonrasında şampiyonluğa uzandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Marek, Trabzonspor ile şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu, bu onun için ilk. Türkiye'ye gitmek için bu seçimi yapmaktan onur duyduk, kader bizi ödüllendirdi.

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