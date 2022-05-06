TRABZONSPOR HABERLERİ: Marek Hamsik'in menajerinden flaş sözleşme açıklaması

Canlı görmeyenler anlamakta güçlük çekiyor. Ne de olsa Trabzon da 38 yıldır şampiyonluğu bekliyorlar! Hocanın Marek'i istemesi çok önemliydi. Sezon boyunca sahadayken koçun sağ kolu gibi görev yaptı.

Takımın oyununa bir tür yatıştırıcı mod ekledi. Avcı bu yüzden onu seçti. Marek şehri de seviyor oraya daha çok futbol oynamak için gitti ve bu konuda son derece memnun.