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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1 puanla ayrıldı. Hataysporlu futbolcular maç öncesinde, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarken başkan Ahmet Ağaoğlu bu anlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o görüntüler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 23:53
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un Hatay ziyareti baştan sona çok keyifli geçti.

Karşılaşma başlamadan önce Hatayspor'un yaptığı jest Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu bir hayli duygulandırdı. Ev sahibi ekibin oyuncularının iki kenara dizilerek şampiyon Trabzonspor için 'alkış koridoru' oluşturduğu anlarda Ağaoğlu gözyaşlarına engel olamadı.

Bordo-mavili kulübün başkanı bir yandan bu güzel görüntüleri alkışladı, diğer taraftan gözünün yaşını sildi. Ardından da Hatayspor cephesine bu müthiş jest için teşekkürlerini sundu.





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