Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig 'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor 'a konuk olacak...

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.

Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.



