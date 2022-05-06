Haberler Trabzonspor Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Hatayspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğunu geçen hafta resmen ilan eden bordo-mavililer, kalan 3 haftada rekor için sahaya çıkacak. Ev sahibi Hatayspor ise ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mücadele öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Hatayspor - Trabzonspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak...

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

KAZANMAYA DEVAM
Abdullah Avcı ve öğrencileri bu amaçla yine galibiyet hedefiyle sahada yer alacak.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Atakaş Hatayspor'un da ligde 'mucizelere' kalan Avrupa kupalarına katılma şansı dışında bir iddiası bulunmuyor.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Geride kalan 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan güney ekibi, 49 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen ev sahibinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. İlk yarıda Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı...

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Cornelius

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

LİDERLİK REKORUNU EGALE EDECEK
Fırtına, Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini egale edecek...

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Bordo-mavililer 1979-80'de son 28 haftalık periyotta liderlik koltuğunda oturdu.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

O sezonu şampiyon tamamladı. Karadeniz ekibi, Hatay deplasmanı ile bu sezon da liderlikte 28 haftayı tamamlayacak.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

30 HAFTAYA TAŞIMASI GARANTİ
Ligde 77 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek lider oldu. Koltuğundan bir daha inmedi.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Sezonun tamamlanmasıyla 30 hafta liderlik koltuğunda kalacak olan Trabzon en uzun serisini elde edecek. Tarihi bir rekora imza atacak.

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

PUAN FARKI REKORU DA GELEBİLİR
Ligde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray... Sarı-kırmızılılar, 1987-88 sezonunda 90 puanla ipi göğüslerken, ikinci Beşiktaş'a (78 puan) 12 puan fark yapmıştı...

Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Son 3 haftaya 9 puan önde giren Trabzon kalan 3 haftada Fenerbahçe ile farkı 12'nin üstüne taşıyabilirse bu rekoru da eline geçirecek.

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