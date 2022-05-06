Şampiyon rekor peşinde! İşte Trabzonspor'un Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak...
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer mutlu sona ulaştığı için artık sahaya prestij için çıkacak.
Bununla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alan Fırtına'nın son üç maçta alacağı skorlarla şampiyonluğun yanına lig tarihine geçecek birkaç rekoru daha ekleme şansı bulunuyor.