İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

ABDULLAH AVCI: ŞAMPİYON OLDUK



Avcı'nın 'beraber hücum, beraber defans yapalım' çağrısından sonra ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Süper Lig'de bu sezonun taraftar rekoru kırıldı. 40 bin 433 biletli taraftar maçı izlerken, Abdullah Avcı'nın görseli Trabzonspor'un efsane isimleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile birlikte koreografide yer almıştı. Ancak 90 dakika sonunda Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrılırken Avcı, "Biz şampiyon olduk. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Biz sonuna geldik. En geç Ramazan bayramında şampiyonluğu kutlarız. Kimse merak etmesin. Taraftarımız umutsuzluğa kapılmasın" diye konuştu.





DURAKLAMA DÖNEMİ



Böylelikle son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor, artık bu gidişata bir son vermek isterken, rakip sahasında kolay maç kaybetmeyen Gaziantep FK'ydı. Ama planlar bir kez daha şaşmıştı. Trabzonspor bu rakibinden de sadece 1 puan çıkarabildi. Bu kayıbın ardından şampiyonluk beklentisi bir hafta daha uzadı. Üç maçta kaybedilen 7 puan sonrası bu kez en yakın takipçi de değişmiş lig ikinciliğine Konyaspor yerine ezeli rakip Fenerbahçe yükselmişti. Ancak Trabzonspor 13 puan farkla hâlâ liderlik koltuğunda oturuyordu.



