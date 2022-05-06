Haberler Trabzonspor İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

Her maç stada koşan, alınan iki yenilgi sonrası bile takıma tam destek veren taraftarlar, zor günlerde hemen devreye girerek takımın hücum motoru oldu. "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözleri ile göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı adını altın harflerle tarihe yazdırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

Göreve başladığı dönemde "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözlerini kullanan teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Kariyerinin en parlak günlerini yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi. Avcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Lig zaferine imza atarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu da kazanarak, tarihin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

TAM 29 HAFTA ZİRVEDE KALDI

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri başardı. Ligin 9'uncu haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekorunu 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak. Trabzonspor bu sezon ligde sahasında oynadığı 18 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

3'ÜNCÜ TEKNİK ADAM OLDU

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ile 2 şampiyonluk elde eden Özkan Sümer'in ardından Avcı takımı mutlu sona ulaştıran 3'üncü teknik direktör olarak tarihe geçti.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

FENERBAHÇE'Yİ YİNE YENEMEDİ

Haftalar ilerledikçe şampiyonluk heyecanını daha yüksek hissetmeye başlayan Trabzonspor, belki de sezonun en kritik maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Liderlik ve şampiyonluk yarışının dışında ezeli rakibini Kadıköy'de tam 25 yıldır yenemeyen bordo-mavililer bu hasrete de son vermek istiyordu. Hafta boyunca tüm planlar galibiyet üzerine yapılmıştı. Derbiye iyi başlayan Trabzonspor, 22. dakikada Nwakaeme ile öne de geçmeyi başardı. Ancak 71'de kalesini gole kapatamayarak sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Hasret bir kez daha yine bitirilemedi ama 1 puan alındı.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

HESAPLAR TUTMADI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı bu sezon hiç yenilmeyen bordo-mavililer için şampiyonluk yolunda geri sayım devam etti. Fenerbahçe beraberliğinin ardından sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, art arda Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yenmesi, takipçilerinin de bu haftalarda puan kaybetmesi halinde bitime 6 hafta kala mutlu sona ulaşacaktı. Ancak bu hesaplar tutmadı.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

KAR YAĞIŞI İLE GELEN YENİLGİ

Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında sezonun ikinci yenilgisini yoğun kar yağışı altında aldı. Uğurcan'ın cezalı olması nedeniyle kalede Erce Kardeşler yer almıştı. Bordo-mavililer, öne geçtiği maçtan üç penaltı golüyle 3-2 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu skor sonrası, "Şampiyonluğumuzu bir hafta daha erteledik" dedi.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

ABDULLAH AVCI: ŞAMPİYON OLDUK

Avcı'nın 'beraber hücum, beraber defans yapalım' çağrısından sonra ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Süper Lig'de bu sezonun taraftar rekoru kırıldı. 40 bin 433 biletli taraftar maçı izlerken, Abdullah Avcı'nın görseli Trabzonspor'un efsane isimleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile birlikte koreografide yer almıştı. Ancak 90 dakika sonunda Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrılırken Avcı, "Biz şampiyon olduk. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Biz sonuna geldik. En geç Ramazan bayramında şampiyonluğu kutlarız. Kimse merak etmesin. Taraftarımız umutsuzluğa kapılmasın" diye konuştu.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

DURAKLAMA DÖNEMİ

Böylelikle son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor, artık bu gidişata bir son vermek isterken, rakip sahasında kolay maç kaybetmeyen Gaziantep FK'ydı. Ama planlar bir kez daha şaşmıştı. Trabzonspor bu rakibinden de sadece 1 puan çıkarabildi. Bu kayıbın ardından şampiyonluk beklentisi bir hafta daha uzadı. Üç maçta kaybedilen 7 puan sonrası bu kez en yakın takipçi de değişmiş lig ikinciliğine Konyaspor yerine ezeli rakip Fenerbahçe yükselmişti. Ancak Trabzonspor 13 puan farkla hâlâ liderlik koltuğunda oturuyordu.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

HASRET 4 MAÇA YÜKSELDİ

Ve 33. haftada rakip Fatih Karagümrük'tü. Son üç maçında puan kaybeden ve bu maça çıkış gözüyle bakan Trabzonspor'un düşüncesi yine gerçekleşmedi. 90 dakika 1-1'lik beraberlikle biterken galibiyet hasreti 4 maça çıkmıştı. Fırtına, 30, 31, 32 ve 33. haftalarda puanlar kaybederken bu sezon en uzun süreli maç kazanamadığı dönemi de yaşayarak tarihin en erken şampiyonluk şansını da kaçırmış oldu.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

MART AYI ÜZÜNTÜSÜ

Süper Lig'de 4 haftaya çıkan galibiyet hasreti sonrası Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini tek golle yenip avantaj elde etti. Maçın ardından Abdullah hocanın yaptığı "Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler" açıklaması taraftarların yüreğine adeta su serpti.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

NİHAYET 3 PUAN

Kupa galibiyetiyle alınan moral ligdeki Adana Demirspor maçına da yansıdı. Trabzonspor; Peres, Cornelius ve Djaniny'nin golleri ile rakibini 3-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Artık şampiyonluk sadece 1 adım uzaklıktaydı.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

VE SON PERDE...

Antalya karşılaşmasında alınacak bir puan mutlu son için yetecekti. Dünyanın her yerinden tarihi anlara şahitlik etmek isteyen taraftarlar şehre akıyordu. 90 dakika sonunda istenen şampiyonluk gelmişti. Artık kutlama zamanıydı. Kutlamaların görkemi tüm dünyadan görüldü.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

TAKIM-TARAFTAR BÜTÜNLEŞTİ

Trabzonspor daha önce kasketleriyle ün yapan ahmet suat özyazıcı (4), özkan sümer (2) ile şampiyonluk yaşamıştı. şimdi bir başka kasketli; teknik direktör abdullah avcı hem kasket hem de şampiyonluk geleneğini devam ettirmek için önemli bir adım attı. avcı, sadece yeni bir moda, akım başlatmadı, kendisinden önceki 'kasketliler' gibi bir devrime imza attı. o kasket 38 yıllık özlemin bir sembolü oldu...

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

ÇOK İYİ BAŞLADI

Fırtına, spor toto süper lig'de ilk 15 haftada hiç kaybetmedi. karadeniz devi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak, yenilmezlik serisi yakaladı.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

DIŞARIDA DA FIRTINA GİBİ

Karadeniz devi, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. fırtına, dışarıda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan aldı.

İşte Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)

FENERBAHÇE'YE ORTAK OLDU

Bordo-mavililer, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli takım, 1967- 68, 1969-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına da 3 hafta kala şampiyon oldu.

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