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HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor, kalan maçlarını da kazanararak taraftarını mutlu etmek istiyor. Fırtına, Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini egale edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 16:30
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

📺 Hatayspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 36. haftasıda heyecan devam ediyor. 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Cornelius

REKORLAR SEZONU!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.
Ligde 77 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, 9. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Söz konusu dönemden sonra koltuğu bırakmayan Trabzonspor mutlu sona ulaşırken, sezon sonuna kadar alacağı olumlu veya olumsuz sonuçlar ise tarihi rekor kırmasına engel olmayacak. Bordo-mavililer sezonun tamamlanmasıyla birlikte 30 hafta liderlik koltuğunda kalarak en uzun serisini yakalayacak ve tarihi bir rekora daha imza atmış olacak.

AÇIK ARA REKORU GELEBİLİR

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.
Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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